Вымогал тысячу долларов США: в Ровно на взятке погорел врач
За эти деньги он обещал мужчине помочь "откосить" от военной службы
В Ровно сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили на взятке врача одного из учреждений здравоохранения. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.
Как выяснилось, врач вымогал от призывника тысячу долларов США. За эти деньги злоумышленник обещал дать заключение о непригодности мужчины к прохождению военной службы. Врача задержали на рабочем месте после получения всей суммы взятки.
"В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины решается вопрос об объявлении фигуранту дела о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения", – отметили в СБУ.
Ранее мы сообщали о том, что в Украине выросло количество взяток.
При этом в Международной антикоррупционной организации Transparency International отметили, что Украина поднялась на 10 позиций в рейтинге восприятия коррупции, улучшив свои позиции по итогам 2018 года в сравнении с 2017-м на 10 позиций. В то же время в организации не очень довольны тем, как Украина выполнила их рекомендации.
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