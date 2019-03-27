Вымогал тысячу долларов США: в Ровно на взятке погорел врач

За эти деньги он обещал мужчине помочь "откосить" от военной службы

Фото: СБУ.

Вымогал тысячу долларов США: в Ровно на взятке погорел врач //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/b0a/92b/5c9b0a92bae9f.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/b0a/92b/5c9b0a92bae9f.jpg 2019-03-27T07:41:00+02:00 Запад За эти деньги он обещал мужчине помочь «откосить» от военной службы

В Ровно сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили на взятке врача одного из учреждений здравоохранения. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Как выяснилось, врач вымогал от призывника тысячу долларов США. За эти деньги злоумышленник обещал дать заключение о непригодности мужчины к прохождению военной службы. Врача задержали на рабочем месте после получения всей суммы взятки.







"В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины решается вопрос об объявлении фигуранту дела о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения", – отметили в СБУ.

Ранее мы сообщали о том, что в Украине выросло количество взяток.

При этом в Международной антикоррупционной организации Transparency International отметили, что Украина поднялась на 10 позиций в рейтинге восприятия коррупции, улучшив свои позиции по итогам 2018 года в сравнении с 2017-м на 10 позиций. В то же время в организации не очень довольны тем, как Украина выполнила их рекомендации.

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