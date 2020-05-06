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Медики в Луцке устроили новый "антикоронавирусный" танец: видео

6 мая, 14:10

Тина Наринецкая

Медики показали, как они работают во время карантина

Хоть и Украину продолжает охватывать эпидемия коронавируса, медики Луцкого центра первичной медицинской помощи не унывают и пытаются разрядить обстановку новым "актикоронавирусным" роликом. Видео задорного танца медучреждение опубликовало на своей странице в Facebook.

В этом клипе медики показали, как они работают в условиях карантина. Также они призвали людей сидеть дома.

Видео: Луцкий центр первичной медицинской помощи

Напомним, первый свой танцевальный клип медики сняли еще в апреле. В его создании участвовали около 20 медиков: врачи, медсестры и администрация центра.

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Ранее мы рассказывали, что на фоне борьбы с распространением коронавируса индийские полицейские записали видеоролик, где они, исполняя танец, показывают, как надо мыть руки.

Добавим, что по состоянию на 6 мая в Украине COVID-19 заболели уже 13 184 человека. Только за сутки было обнаружено 487 новых зараженных, тогда как днем ранее – 366. В результате осложнений, вызванных коронавирусом, в стране умерли 316 человек, из них – 18 медработников.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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