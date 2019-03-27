"Мертвые души": в одну из комнат львовского общежития принесли 25 приглашений на выборы
Комната много лет закрыта
Комната, в которую поступило четверть сотни приглашений на выборы, много лет закрыта. Однако, как оказалось, там, на одиннадцати с половиной квадратных метрах зарегистрированы 25 избирателей. Это при том, что многие из тех, кто действительно живет в общежитии, голосовать не смогут, ведь общежитие принадлежит предприятию "Львовавтокомплектация", зарегистрированном на территории обанкротившегося автобусного завода. Реальным жильцам прописаться здесь очень сложно, утверждают люди, а "мертвые души" появляются постоянно.
"Приходил участковый уже несколько раз выяснять, почему у нас здесь так. У нас даже есть здесь подданые Англии", – говорит председатель инициативной группы общежития Ольга Дячишин.
О ситуации с этим общежитием участковая избирательная комиссия доложила окружной ТИК и теперь ждут уточненные списки на голосование. Исключать из списков мифических жильцов общежития не будут. Нарушения в этом нет, утверждают в Госреестре избирателей.
"Нет оснований делать вывод, что это -" мертвые души ". Человек подает документы на регистрацию. В общежитии могут регистрироваться многие. Также у нас есть военные части – там регистрируются офицеры, но они живут на частных квартирах, потому что в тех условиях не могут жить", – заявила начальница отдела ведения Государственного реестра избирателей Франковской райадминистрации Львова Ирина Копильчак.
Добавим, что не только во Львове, но и по всей стране фиксируют такие густонаселенные дома. Например, вблизи Кривого Рога нашли заброшенный частный дом, в котором прописан аж 41 избиратель. А в одной из харьковских квартир принесли 217 приглашений.
Напомним, 25 марта Центральная избирательная комиссия завершила процесс регистрации официальных наблюдателей на выборах президента Украины, которые состоятся 31 марта 2019 года.
Ранее министр иностранных дел Павел Климкин на совместной с главой МИД Люксембурга Жаном Ассельборном пресс-конференции поставил точку в вопросе с российскими наблюдателями.
Напомним, после того, как россиянам окончательно было запрещено появляться в Украине, Москва выступила с заявлением по выборам. В Министерстве иностранных дел РФ даже поставили под сомнение легитимность результатов голосования.
Недавно БДИПЧ/ОБСЕ подавала 24 кандидатур наблюдателей от РФ, но их отклонил украинский Центризбирком. Позже в ОБСЕ прокомментировали отказ ЦИК по российским наблюдателям. Как оказалось, Международная организация не считает россиян большой потерей, так как уже зарегистрированы боле 600 наблюдателей от данной структуры.
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