Мэру Ужгорода объявили о подозрении в злоупотреблении властью

Сегодня, 12:50

Чиновник фигурирует в деле о незаконной растрате средств


Городскому главе Ужгорода Богдану Андрееву объявили о подозрении в злоупотреблении властью. Подозрение чиновнику вручил лично прокурор Закарпатья Владимир Гаврилюк.

Как выяснилось, чиновник фигурирует в деле о незаконной растрате средств, которые выделили на реконструкцию центра города. Как сообщают СМИ, мэр якобы пустил по ветру почти 11 миллионов гривен. Именно после этого деятельностью Андреева заинтересовалось следствие.

В свою очередь, в мэрии Ужгорода заявили, что обвинения в Андреева безосновательны, и готовы доказать это документально.

Напомним, не так давно в Одесской области прокуратура объявила чиновнику подозрение в растрате двух миллионов гривен бюджетных средств, выделенных на ремонт системы водоснабжения. Кроме того, правоохранители сообщили о подозрении директору частного предприятия, причастному к этим бюджетным хищениям.                 

Кроме тогоглавному таможеннику в Днепре грозит срок за оплошность. Из-за нарушения чиновника бюджет потерял три миллиона гривен.
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