В Одесской области чиновник растратил 2 млн грн бюджетных средств, выделенных на ремонт системы водоснабжения

Сегодня, 21:36

Прокуратура объявила чиновнику подозрение

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

В Одесской области прокуратура объявила чиновнику подозрение в растрате 2 млн грн бюджетных средств, выделенных на ремонт системы водоснабжения.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Одесской области, 16 августа прокуратура сообщила о подозрении в растрате имущества начальнику отдела Беляевской райгосадминистрации.

В частности, установлено, что в 2012 году во время капитального ремонта системы наружного водоснабжения села в Беляевском районе этот чиновник в сговоре с директором частного предприятия и другими лицами подделали документы о закупке ремонтных работ на сумму около 9,5 млн грн. В результате незаконных действий фигуранты сделок завладели бюджетными средствами на сумму более 2 млн грн.

"Фактически капитальный ремонт на отдельных участках проведен частично или не проведен вообще", – отметили в пресс-службе.

Отмечается, что недавно правоохранители сообщили о подозрении директору частного предприятия, причастному к этим бюджетным хищениям.

Напомним, главному таможеннику в Днепре грозит срок за оплошность. Из-за нарушения чиновника бюджет потерял 3 млн грн.

Ранее сообщалось, что в Киеве погорел на большой взятке директор департамента налогов и сборов физических лиц Государственной фискальной службы. 

А в Одесской области за вымогательство будут судить следователя Нацполиции и местных депутатов. Злоумышленники с угрозами вымогали у женщины 72 тысячи долларов США.
растрата, чиновник, системы водоснабжения

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"Сегодня"

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