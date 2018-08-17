В Одесской области чиновник растратил 2 млн грн бюджетных средств, выделенных на ремонт системы водоснабжения

В Одесской области прокуратура объявила чиновнику подозрение в растрате 2 млн грн бюджетных средств, выделенных на ремонт системы водоснабжения.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Одесской области, 16 августа прокуратура сообщила о подозрении в растрате имущества начальнику отдела Беляевской райгосадминистрации.

В частности, установлено, что в 2012 году во время капитального ремонта системы наружного водоснабжения села в Беляевском районе этот чиновник в сговоре с директором частного предприятия и другими лицами подделали документы о закупке ремонтных работ на сумму около 9,5 млн грн. В результате незаконных действий фигуранты сделок завладели бюджетными средствами на сумму более 2 млн грн.

"Фактически капитальный ремонт на отдельных участках проведен частично или не проведен вообще", – отметили в пресс-службе.

Отмечается, что недавно правоохранители сообщили о подозрении директору частного предприятия, причастному к этим бюджетным хищениям.

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