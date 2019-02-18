Молодая девушка из Хмельницкой области жестоко убила гражданина Турции

Трагедия произошла в ночь после Дня всех влюбленных

Фото: Нацполиция

Молодая девушка из Хмельницкой области жестоко убила гражданина Турции //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/a91/2f2/5c6a912f22a7d.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/a91/2f2/5c6a912f22a7d.jpg 2019-02-18T13:06:14+02:00 Запад Трагедия произошла в ночь после Дня всех влюбленных

На днях в Хмельницкой области произошло жестокое убийство – тело 46-летнего гражданина Турции с многочисленными ножевыми ранениями обнаружили на автостоянке в городе Дунаевцы.

Как выяснилось, к преступлению причастна 23-летняя жительница одного из сел Каменец-Подольского района. Женщину взяли под стражу без права внесения залога. За умышленное убийство ей грозит до 15 лет лишения свободы.

"46-летний пострадавший работал дальнобойщиком и был знаком с подозреваемой. 14 февраля около 23.00 на грузовике IVEKO он заехал на автостоянку в городе Дунаевцы в сопровождении женщины, а уже в половине первого ночи работники стоянки обнаружили тело потерпевшего", – сообщают в полиции.

Мужчина скончался от обильной кровопотери. Он получил около 20 ударов ножом в голову, шею и туловище, задев артерию. Он еще смог выйти из машины в поисках помощи, но по дороге к будке охраны умер.

Подозреваемую задержали в Каменце-Подольском. В содеянном она созналась. Свой поступок объяснила внезапно возникшим конфликтом с потерпевшим. Нож, якобы, нашла в салоне автомобиля. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Каменец-Подольском Хмельницкой области накануне Дня святого Валентина два парня подрались из-за девушки. В результате один оказался в реанимации, а второй – за решеткой.

Ранее в Украину экстрадировали жительницу Ровно, которая нанесла многочисленные смертельные ножевые ранения своем бывшему мужу. Спрятав тело в кладовке, в туже ночь из аэропорта Борисполь она вылетела в Египет к любовнику, с которым познакомилась через соцсети. Полицейские объявили беглянку в международный розыск. Вскоре ее задержали компетентные органы Арабской Республики Египет.

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