Мощный пожар на Прикарпатье: с огнем "воевали" пять часов
Возгорание произошло в помещении цеха по изготовлению баллонных изделий из пластмассы
На Прикарпатье тушили пожар в помещении цеха по изготовлению баллонных изделий из пластмассы на территории предприятия "Поликом". ЧП произошло в поселке Брошнев-Осада Рожнятовского района.
"Сигнал о возгорании поступил 13 февраля в 21:13. К месту пожара были направлены пожарно-спасательные подразделения по повышенному номеру вызова. На момент прибытия первого подразделения площадь пожара составляла 220 квадратных метров. Пожар был полностью ликвидирован 14 февраля, примерно 01:55", – сообщают в ГСЧС.
К тушению пожара были привлечены 8 единиц пожарно-спасательной техники, пожарный поезд станции Хриплин Ивано-Франковской дирекции железнодорожных перевозок и 27 человек личного состава Управления ГСЧС. Причина возгораничя устанавливается.
Ранее во Львове горело недействующее помещение предприятия"Львовский инструментальный завод", что на улице Замарстыновской.
Также мы писали, что в Тернополе прогремел взрыв в жилой многоэтажке и начался пожар, два человека оказались в больнице – 45-летний мужчина и его семилетний сын.
Кроме этого, мы писали, что произошел взрыв на одном из заводов в Тернополе.
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