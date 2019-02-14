Мощный пожар на Прикарпатье: с огнем "воевали" пять часов

Возгорание произошло в помещении цеха по изготовлению баллонных изделий из пластмассы

Мощный пожар на Прикарпатье: с огнем "воевали" пять часов //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/57f/48b/5c657f48bcb45.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/57f/48b/5c657f48bcb45.jpg 2019-02-14T16:49:39+02:00 Запад Возгорание произошло в помещении цеха по изготовлению баллонных изделий из пластмассы











На Прикарпатье тушили пожар в помещении цеха по изготовлению баллонных изделий из пластмассы на территории предприятия "Поликом". ЧП произошло в поселке Брошнев-Осада Рожнятовского района.

"Сигнал о возгорании поступил 13 февраля в 21:13. К месту пожара были направлены пожарно-спасательные подразделения по повышенному номеру вызова. На момент прибытия первого подразделения площадь пожара составляла 220 квадратных метров. Пожар был полностью ликвидирован 14 февраля, примерно 01:55", – сообщают в ГСЧС.

К тушению пожара были привлечены 8 единиц пожарно-спасательной техники, пожарный поезд станции Хриплин Ивано-Франковской дирекции железнодорожных перевозок и 27 человек личного состава Управления ГСЧС. Причина возгораничя устанавливается.

Ранее во Львове горело недействующее помещение предприятия"Львовский инструментальный завод", что на улице Замарстыновской.

Также мы писали, что в Тернополе прогремел взрыв в жилой многоэтажке и начался пожар, два человека оказались в больнице – 45-летний мужчина и его семилетний сын.

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