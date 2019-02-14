В Днепропетровской области сгорела квартира: спасатели вытащили из огня двух человек

Огонь вспыхнул в многоквартирном доме. Пострадавших госпитализировали в больницу

Фото: ГУНП в Днепропетровской области.

В Днепропетровской области сгорела квартира: спасатели вытащили из огня двух человек Журавель Максим //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/573/363/5c6573363509b.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/573/363/5c6573363509b.jpg 2019-02-14T16:00:00+02:00 Днепр Огонь вспыхнул в многоквартирном доме. Пострадавших госпитализировали в больницу

В Новомосковске Днепропетровской области разгорелся пожар в одной из квартир многоквартирного дома. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области.

Как стало известно, сообщение о случившемся на пульт спасателей поступило в 11:12 – на четвертом этаже пятиэтажного дома горела квартира. Площадь пожара составила 20 "квадратов". Из огня спасатели вытащили двух человек.

"На пожаре спасли двух пострадавших: владельца квартиры, где произошел пожар, гражданина 1969 года, и гражданку 1990 года рождения, хозяйку квартиры на пятом этаже. Пострадавшие переданы работникам "скорой" медицинской помощи и госпитализированы в Новомосковскую городскую больницу", – отмечают в пресс-службе ГСЧС области.

Причины возникновения огня устанавливают правоохранители.

Напомним, ранее в Днепре пылал промышленный цех – огонь уничтожил 300 "квадратов" строения. Также мы сообщали, что в Днепре пожар в жилом доме унес жизнь 61-летнего мужчины.

Ранее мы писали о том, что в Украине с начала года произошло около четырех с половиной тысяч пожаров, в которых погибли более 300 человек и еще 150 получили ранения. Отметим, что в последнее время количество пожаров существенно увеличивается. Основными причинами возникновения возгораний спасатели называют небрежность граждан и пренебрежение элементарными правилами пожарной безопасности.

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