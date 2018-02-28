Москаль отказался извиняться перед Супрун

Председатель Закарпатской ОГА Геннадий Москаль снова отказался извиниться за резкое высказывание в адрес и. о. министра здравоохранения Ульяны Супрун и добавил, что в этой ситуации просить прощения здесь должен не он. Об этом Москаль заявил в эфире телеканала "112 Украина".

"Я не извинюсь. Первой должна она извиниться. Она сказала, что мы контрабандисты, что мы незаконно завезли (вакцину от кори из Венгрии, – ред.), что врачи отказываются использовать. Каждую неделю дается в Минздрав "листочек" – наличие вакцин и сколько в остатке. Если Минздрав нам ничего не давал, это было видно, что на момент ее заявления с 8 тыс. доз в остатке оставалось всего 300 доз. Ну так извините, куда делись остальные? Эта медицинская реформа, как у нас в горах говорят гуцулы, губная помада для губ, а медицинская реформа от Супрун до с...ки. Так народ говорит. Где она была? Покажите, в каком селе? Почему я должен перед ней извиняться? Умные люди с умной психикой глупостей никогда не говорят", – заявил Москаль.

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Напомним, ранее на заседании облсовета Геннадий Москаль резко ответил на обвинения и. о. министра здравоохранения Ульяны Супрун о том, что лекарства от кори в области не были растаможены должным образом.

После этого премьер-министр Владимир Гройсман призвал Москаля публично извиниться, однако Москаль заявил, что первой должна просить прощения Супрун.