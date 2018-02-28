Москаль отказался извиняться перед Супрун

Сегодня, 21:03

По его словам, первой должна извиниться Супрун

Фото: kmu.gov.ua, архив Коллаж: &quot;Сегодня&quot; .
Фото: kmu.gov.ua, архив Коллаж: "Сегодня" .

Председатель Закарпатской ОГА Геннадий Москаль снова отказался извиниться за резкое высказывание в адрес и. о. министра здравоохранения Ульяны Супрун и добавил, что в этой ситуации просить прощения здесь должен не он. Об этом Москаль заявил в эфире телеканала "112 Украина".

"Я не извинюсь. Первой должна она извиниться. Она сказала, что мы контрабандисты, что мы незаконно завезли (вакцину от кори из Венгрии, – ред.), что врачи отказываются использовать. Каждую неделю дается в Минздрав "листочек" – наличие вакцин и сколько в остатке. Если Минздрав нам ничего не давал, это было видно, что на момент ее заявления с 8 тыс. доз в остатке оставалось всего 300 доз. Ну так извините, куда делись остальные? Эта медицинская реформа, как у нас в горах говорят гуцулы, губная помада для губ, а медицинская реформа от Супрун до с...ки. Так народ говорит. Где она была? Покажите, в каком селе? Почему я должен перед ней извиняться? Умные люди с умной психикой глупостей никогда не говорят", – заявил Москаль.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Напомним, ранее на заседании облсовета Геннадий Москаль резко ответил на обвинения и. о. министра здравоохранения Ульяны Супрун о том, что лекарства от кори в области не были растаможены должным образом.

После этого премьер-министр Владимир Гройсман призвал Москаля публично извиниться, однако Москаль заявил, что первой должна просить прощения Супрун.
Закарпатье, обвинения, Москаль, медицинская реформа, супрун, Геннадий Москаль, высказывание

Вы сейчас просматриваете новость "Москаль отказался извиняться перед Супрун". Другие Новости Западной Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Запад

Фото: kmu.gov.ua, архив Коллаж: "Сегодня"

Москаль направит в ГПУ данные о поставке вакцин на Закарпатье для проверки

24 Февраля, 15:17

Генпрокуратура должна разобраться в правильности действий ОГА и Минздрава

Запад

Конфликт набирает обороты. Фото: kmu.gov.ua, архив Коллаж: "Сегодня" .

"За базар надо отвечать": Москаль считает, что Супрун должна извиниться первой

23 Февраля, 16:44

По мнению губернатора, руководитель Минздрава распространила в СМИ неправдивую информацию о "контрабандной вакцине" из Венгрии
Загрузка...

Украина

Фото: kmu.gov.ua, архив Коллаж: "Сегодня"

Геннадий Москаль обматерил министра: Гройсман требует извинений, соцсети бурлят

23 Февраля, 13:35

Соцсети бурно обсуждают нецензурное высказывание губернатора

Украина

Ульяна Супрун. Фото: telegraf.com.ua

Супрун отчиталась о ситуации с вакцинами против кори

22 Февраля, 12:54

Сейчас, по данным Супрун, вакцин не хватает в Одесской области, но туда их уже доставили из Запорожья

Запад

По факту смерти ребенка ведется проверка. Фото: antikor.com.ua

Скандал на Закарпатье: почему ребенок, умерший от кори, не получил прививку

12 Февраля, 17:15

Медики говорят, родители девочки отказались от прививки, а по словам родителей - в  их больнице не было вакцины

Политика

Олег Ляшко. Фото: Facebook

Ляшко потребовал уволить Супрун

27 Января, 11:20

Нардеп назвал унижением ситуацию, когда Украине приходится обращаться за вакциной в соседние страны
Загрузка...