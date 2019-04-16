Мужчине прострелили ногу и забрали автомобиль за долг в 20 000 грн
Житель Тернопольской области взял у знакомого 640 литров дизельного топлива под реализацию
Группе лиц, которые похитили автомобиль и подстрелили мужчину грозит от 3-5 и от 7-12 лет лишения свободы по двум статьям уголовного кодекса Украины. Об этом сообщает пресс-служба полиции Тернопольской области.
Отмечается, что с житель района обратился в Теребовлянскую больницу с огнестрельным слепым ранением левого бедра. Из его тела медики извлекли резиновую пулю. О нападении трех человек мужчина сообщил и на линию "102".
По словам Юрия Барабана, руководителя отдела по расследованию особо тяжких преступлений следственного управления, при выезде на место происшествия следственно-оперативной группы стало известно, что потерпевший знаком с одним из нападавших. Именно его почти сразу после нападения задержали правоохранители Тернопольщины.
По словам подозреваемого, он в свое время дал жителю Теребовлянщины под реализацию около 640 литров дизельного топлива на сумму почти 20 000 гривен. Однако время шло, а мужчина не возвращал ни горючее, ни деньги. Вернуть долг житель соседнего села решил самостоятельно, взяв с собой знакомых. О том, что у одного из помощников есть оружие, не догадывался.
Денег у заявителя не оказалось. Поэтому и потерпевший, и заемщик с друзьями поехали на склад. Однако горючего не было также. Один из мужчин достал пистолет и выстрелил должнику в ногу. После этого нападавшие забрали свидетельство на регистрацию автомобиля и само транспортное средство, и уехали.
Проведенными оперативно-розыскными мероприятиями, правоохранители установили местонахождение как автомобиля, так и мужчину, который организовал поездку по долгу. Сейчас детективы устанавливают других лиц, причастных к преступлению. Продолжается следствие в соответствии со статьей 355 часть 2 и 289 часть 3 Уголовного кодекса Украины.
Напомним, на Днепропетровщине подростку выстрелили в голову. Так 13-летнего парня проучил рабочий тракторной бригады.
Также мы сообщали, что в Днепре агрессивный стрелок открыл из окна второго этажа огонь и взял в заложники человека.
А в Днепровском районе Херсона мужчина совершил несколько выстрелов в прохожих. От полученных ран погиб один мужчина.
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