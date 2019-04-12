На Днепропетровщине подростку выстрелили в голову: новые подробности
Так 13-летнего парня проучил рабочий тракторной бригады
Стали известны подробности стрельбы в Днепропетровской области. Как сообщалось, ребенок пришел домой с простреленной головой! Подростка госпитализировали с пулей в черепе. Ранения он получил во время ночного приключения. Домой добрался в состоянии шока. Так 13-летнего парня проучил рабочий тракторной бригады. Теперь раскаивается, мол, попал случайно. "Сегодня" узнали, из-за чего стрелок схватил ружье.
Тринадцатилетнего Виктора в больницу привезли с простреленной головой. Его прооперировали – извлекли пулю.
"Это была свинцовая пуля от пневматического оружия, и также удалена внутримозговая гематома. Пуля вошла через висок, прошла через мозг и остановилась вот в этой области", – рассказывает заведующий отделением нейрохирургии Днепропетровской областной детской больницы Владимир Агафонов.
В его палату до сих пор не пускают. Мать дежурит под дверью. Рассказала нам, что домой сын пришел окровавленный и почти сразу потерял сознание.
"Шок был у него такой. Я к нему и так, и так. А он не реагирует никак", – говорит мать парня Виктория Усатенко.
Виктор получил ранение в этом бытовом помещении тракторной бригады. Произошло это около трех часов ночи.
Родственники Виктора сегодня рассказали, что сюда парень часто приходил с братом, играли в карты. На этот раз поссорились с рабочим бригады. Якобы из-за того, что Виктор попросил сигарету, а когда ему отказали, начал рыскать в вещах работника. Тот схватил ружье.
"Ну мальчики пришли играть в карты, а он пьяный – давай по ним стрелять. С воздушки. А ведь Витя, как Витя, давай по кармана шнырять, сигаретки искать. А он говорит, я хотел их напугать. Ну и напугал так", – говорит родственница Тамара Костюченко.
"Говорит, что он не хотел стрелять. Хотел только парня напугать. Впрочем, как могла эта винтовка выстрелить пневматическая, сейчас это уже суд будет устанавливать", – поясняет пресс-секретарь управления Нацполиции в Днепропетровской области Анна Старчевская.
Выяснят также, почему несовершеннолетний в три часа ночи был в двух километрах от дома. К семье раньше претензий в соцслужб не было. Впрочем, в школе, где учится Виктор, считают мать недосмотрела.
"Мы с родителями проводим сборы, рассказывает, что родители должны следить за поведением детей, за соблюдением правил поведения и вечером, и утром", – говорит директор Тарасовской школы Елена Сорокоуст.
Врачи, тем временем, прогнозируют полное выздоровление после пулевого ранения в голову. Парню повезло. Зато стрелка теперь могут посадить на восемь лет.
Также мы сообщали, что в Днепре агрессивный стрелок открыл из окна второго этажа огонь и взял в заложники человека.
А в Днепровском районе Херсона мужчина совершил несколько выстрелов в прохожих. От полученных ран погиб один мужчина.
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