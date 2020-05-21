"Мы стали Уханем в Украине": врач рассказал о ситуации с коронавирусом на Буковине

Медик предложил украинцам не забывать о мерах безопасности, но вести полноценную жизнь

В Черновицкой области показатели заболевания COVID-19 в три раза выше, чем в среднем по Украине, она находится на первом месте по количеству заболевших.

Об этом заявил Юрий Падурару, врач-эпидемиолог, заведующий отдела эпидемиологического надзора и профилактики инфекционных болезней "Черновицкого областного лабораторного центра Минздрава", эксперт по эпидемиологии Департамента здравоохранения Черновицкой ОГА, сообщает местное издание АСС.

"Мы провели эпидемический анализ состояния заболеваемости коронавирусом в Черновицкой области. Сейчас показатель у нас в три раза выше, чем средний показатель по Украине. Черновицкая область находится на первом месте по уровню заболеваемости, на втором – Ровенская область с показателем втрое меньшим, чем у нас. Киев – на пятом месте", - подчеркнул он.

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Врач добавил, в Черновицкой области наибольший уровень заболеваемости – в Глыбоцком и Герцаевском районах и городе Черновцы. Самая высокая летальность – в Сторожинецком, Герцаевском и Сокирянском районам.

"В целом, если в Украине уровень летальности от коронавируса составляет 2,9%, то в Черновицкой области – 4%! Мы стали эдаким Уханем в Украине. Смертность у нас в 10 раз выше, чем в среднем по Украине. Конечно, это потому, что большое число больных, которые имеют сопутствующие заболевания, и они чаще умирают", - подчеркнул эпидемиолог.

Падурару отметил также, что он не хочел бы кого-то пугать, но циры говорят о том, что ситуация серьезная.

"Это не означает, что мы должны закрыться дома и никуда не выходить. Скорее, нам всем нужно привыкать жить по новым правилам. Работайте, живите нормальной жизнью, но мойте руки, носите защитную маску, кашляйте в локоть, придерживайтесь дистанции", - резюмировал специалист.

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Как сообщали новости "Сегодня", глава Черновицкой областной государственной администрации Сергей Осачук заявлял, что три больницы заполнены коронавирусными больными на 100%. Только за трое суток в больницы Черновицкой области был госпитализирован 81 человек.

Позже на брифинге глава Минздрава Максим Степанов заявил о необходимости разобраться с ситуацией на Буковине, в связи с чем Кабмин решил отправить в Черновцы троих членов правительства.

Стоит напомнить также, что китайский город Ухань был эпицентром, из которого пандемия коронавируса разошлась по всему миру.

Недавно журналисты показали "передовую" борьбы с коронавирусом в Черновицкой больнице. Смотрите видео:

Видео: tva.ua

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