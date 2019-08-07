"Мы ждали ее пять лет!": Кременецкая станция экстренной помощи получила "скорую" от Рината Ахметова

Вся техника в машине - самая новая. Электрокардиограф после замеров даже сам подсказывает диагноз, отмечает фельдшер

/ Фото: fdu.org.ua

Город Кременец уютно расположился в Кременецких горах. Его часто называют тернопольской Швейцарией за местные красоты. Сюда приезжают туристы со всего мира, которым периодически нужны услуги врачей.

"У нас очень много отелей, поэтому выезды к туристам – не редкость. У кого-то давление в горах скачет, бывает, что у детей температура", – рассказывает врач Кременецкой скорой экстренной помощи Леся Чернявская.

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Раньше медики выезжали к пациентам на старых уазиках. Но этим летом впервые за последние пять лет автопарк местной "скорой" наконец обновился – современная машина класса В, оборудованная по последнему слову медицинской техники, стала подарком жителям и гостям Кременца от Фонда Рината Ахметова.

"Тут замечательное оборудование. В машине есть все для спасения жизней! Вся техника самая новая. Например, электрокардиограф после замеров даже сам подсказывает нам диагноз", – говорит фельдшер Алла Темчук.

Не может сдержать эмоций и главный врач Кременецкой станции скорой помощи Андрей Сапига:

"Мы очень благодарны Ринату Ахметову за этот подарок. Говорю это не только от лица нашей станции, но и от пациентов, от всей территории, которую мы обслуживаем".

Первые 30 автомобилей в рамках проекта Фонда Рината Ахметова "200 скорых для Украины" были переданы в начале июля. Остальные 170 машин поступят в областные больницы, станции скорой помощи и амбулатории сельских громад 22 областей Украины до конца 2019 года. Масштабный проект общенационального значения реализуется по личному решению Рината Ахметова и полностью финансируется за счет его средств.

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