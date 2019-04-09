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На Буковине чиновник исполнительной службы погорел на взятке

Сегодня, 15:03

Злоумышленник требовал десять тысяч гривен у предпринимателя

Фото: СБУ
На Буковине чиновник исполнительной службы погорел на взятке //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/c89/ac0/5cac89ac02594.jpeg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/c89/ac0/5cac89ac02594.jpeg Запад Злоумышленник требовал десять тысяч гривен у предпринимателя

В Черновицкой области на получении неправомерной выгоды поймали заместителя начальника одного из отделов Государственной исполнительной службы Главного теруправления юстиции.

31-летний чиновник требовал 10 тыс. гривен у предпринимателя. Деньги полагались за содействие в беспрепятственном приобретении земли, что находится под арестом. Об этом сообщают в полиции.

Как оказалось, в начале 2019 года правонарушитель получил первые 5 тыс. неправомерной выгоды, а вчера, 8 апреля – вторую половину взятки. Правоохранители задержали мужчину и поместили в изолятор временного содержания.

Напомним, не так давно на вымогательстве погорел заместитель начальника Черновицкого пограничного отряда – начальник отдела обеспечения Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины.

Ранее на Буковине во время получения взятки задержали начальника одного из отделений пограничной службы Черновицкого пограничного отряда. Вымогатель требовал тысячу евро за помощь в переправке сигарет через госграницу в обход пунктов пропуска.

Также сообщалось, что в Закарпатской области на получении крупной взятки задержали руководителя Госгеокадастра и его заместителя.

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Тег взятка, черновцы, чиновник, буковина

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