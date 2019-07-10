На Буковине пассажирский поезд насмерть сбил мужчину
Трагедия произошла, когда 39-летний местный житель пересекал железнодорожного пути
В селе Тисовцы Сторожинецкого района Черновицкой области во время пересечения железнодорожного пути 39-летний местный житель попал под колеса пассажирского поезда. Сообщение в полицию поступило вечером, 9 июля, около 22:55.
От полученных телесных повреждений потерпевший погиб на месте происшествия. По данному факту сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.
Полицейские устанавливают свидетелей и очевидцев происшествия. Правоохранители отрабатывают несколько версий, одна из которых – несчастный случай.
Напомним, не так давно в поселке Сколе Львовской области под колеса поезда попал неизвестный мужчина. ЧП произошло на железнодорожном вокзале.
Кроме того, недавно во Львовской области поезд насмерть сбил мужчину.Инцидент произошел около половины второго ночи: поезд, который двигался в сторону Львова, сбил 44-летнего жителя райцентра Мостиска, который внезапно вышел на пути.
Ранеескоростной поезд "Интерсити" "Херсон-Киев" на железнодорожном переезде протаранил автомобиль "Славуту". Двигавшийся на скорости около 100 км поезд отбросил машину на расстояние около 200 метров (18+):
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