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Во Львовской области поезд смертельно травмировал мужчину

Сегодня, 12:41

ЧП произошло в поселке Сколе на железнодорожном вокзале

Пострадавший умер в больнице от травм
Пострадавший умер в больнице от травм. Фото: shekino.bezformata.com
Во Львовской области поезд смертельно травмировал мужчину //smm7.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/5a0/4a1/5c45a04a182ec.jpg //smm8.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/5a0/4a1/5c45a04a182ec.jpg Запад ЧП произошло в поселке Сколе на железнодорожном вокзале

В поселке Сколе Львовской области под колеса поезда попал неизвестный мужчина. ЧП произошло на железнодорожном вокзале сегодня, 21 января.

"На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. По словам очевидцев, около 9.55 неизвестный мужчина, который находился на перроне, бросился под колеса 16-го вагона грузового поезда, который после остановки начал движение и, набрав скорость, ехал в сторону Мукачево", – сообщают в полиции.

Мужчину с телесными повреждениями доставили в больницу, где он скончался от полученных травм. Личность погибшего, а также обстоятельства происшествия полицейские устанавливают.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.3 ст.276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи – от пяти до десяти лет лишения свободы.

Напомним, недавно во Львовской области поезд насмерть сбил мужчину.Инцидент произошел около половины второго ночи: поезд, который двигался в сторону Львова, сбил 44-летнего жителя райцентра Мостиска, который внезапно вышел на пути. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

Ранее на железнодорожном вокзале поселка Воловец 33-летний житель Черкасской области попал под колеса электрички. По словам машиниста, пострадавший стоял на железнодорожном пути и смотрел на поезд, который двигался по соседнему пути. Именно поэтому пострадавший не слышал сигналов и окриков о приближающейся электричке.

Также сообщалось, что пассажирский поезд сообщением Киев – Львов насмерть сбил 22-летнего парня, который уснул на рельсах.

поезд, больница, травмы, Львовска область

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