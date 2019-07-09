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В Виннице майор полиции попался на крупной взятке

9 июля, 16:46

Он обещал помочь закрыть уголовное дело

Задержание майор-взяточника
Задержание майор-взяточника.

Военная прокуратура Винницкого гарнизона задержала полицейского на взятке в 206 тысяч гривен.

Как сообщает пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона Украины, майор полиции получил "вознаграждение" за содействие в закрытии уголовного дела.

В июне замначальника отдела мониторинга и отчетности полицейской деятельности ГУ Нацполиции в Винницкой области выдвинул гражданину требование о передаче ему 300 тысяч гривен. Размер взятки – 10% от суммы договора, являющегося предметом досудебного расследования уголовного производства по ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением). Офицер полиции обещал повлиять на следователей и оперативников, чтобы закрыть это дело.

Сегодня во время передачи части взятки – 206 тыс. гривен злоумышленник был задержан военной прокуратурой совместно с сотрудниками Управления СБУ в Винницкой области и следователями теруправления ГБР, расположенного в городе Хмельницком.

Взяточнику-полицейскому готовится сообщение о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины. В случае доказательства вины фигуранту грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет с конфискацией имущества. Также готовится ходатайство в суд об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщалось, в Одессе полицейский вымогал взятку у хозяйки публичного дома.

Такжев Николаевской области был задержан полицейский, который "крышевал" незаконную вырубку деревьев.

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Тег взятка, Винница, прокуратура, полиция, майор, ГБР

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