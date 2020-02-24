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На Буковине перехватили груз контрабанды на миллионы гривен

24 февраля, 05:05

Запрещенный груз перехватили на границе с Румынией

Пограничники Черновицкого отряда задержали крупную партию контрабандных сигарет на границе с Румынией.

Как сообщили в Государственной пограничной службе, перехваченная партия стала рекордной в этом году.

"Группу молодых людей, которые шли с носилками в сторону границы, обнаружил пограничный наряд. После появления пограничников мужчины начали бежать. Предупредительные выстрелы вверх их не остановили", - говорится в сообщении.

В ходе преследования с помощью служебной собаки удалось выйти на след одного из беглецов – мужчину задержали.

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На прилегающей к границе территории пограничники обнаружили более 50 пакетов с сигаретами различных марок, в которых находились 146 ящиков подакцизного товара стоимостью примерно 2-2,5 миллиона гривен.

Сейчас полицейские устанавливают причастность задержанного к перемещению контрабандных сигарет и ищут сообщников.

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Задержанному инкриминируют попытку нарушения государственной границы и злостное неповиновение законным требованиям представителей Госпогранслужбы.

Ранее сообщалось, что в Харьковской области сотрудники СБУ совместно с Государственной фискальной службой разоблачили контрабандный ввоз печатной продукции с территории России.

Также была блокирована схема ввоза в Украину больших партий товаров известных марок по поддельным документам.

Кроме того, не так давно сотрудники Службы безопасности Украины, привлеченные к операции Объединенных сил на Донбассе, перехватили крупный груз марихуаны, которую харьковчанин пытался вывезти в Россию.

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Источник: Сегодня

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