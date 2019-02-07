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На Буковине пограничники перехватили квадрокоптер

Сегодня, 15:51

Такие беспилотники используются для перемещения табачных изделий и наблюдения за пограничными нарядами

Фото: ГПС
На Буковине пограничники перехватили квадрокоптер //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/c37/624/5c5c376240b9c.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/c37/624/5c5c376240b9c.png Запад Такие беспилотники используются для перемещения табачных изделий и наблюдения за пограничными нарядами

В Черновицкой области пограничники обнаружили и обезвредили многоцелевой летательный аппарат.

"В течение двух дней квадрокоптер отслеживали  на участке отдела "Красноильск ". Шум двигателя выдал "воздушного нарушителя", который курсировал возле границы, но через значительную высоту его трудно было увидеть", – сообщают в ГПС.

Во время очередного поиска, а также благодаря тепловизору и устройству, что перехватывает управление квадрокоптером, аппарат был обезврежен.

Стоит сказать, что с помощью таких беспилотников правонарушители ведут свою противоправную деятельность. Именно мощные квадрокоптеры используются для перемещения табачных изделий и наблюдения за пограничными нарядами.

Сейчас квадрокоптер доставили в пограничное подразделение. Продолжаются мероприятия по выяснению круга лиц, причастных к использованию беспилотного летательного аппарата вблизи границы.

Напомним, не так давно на Закарпатье задержали гражданина Украины, который мог незаконно перемещать табачные изделия в Румынию с помощью квадрокоптера.

Ранее сообщалось о том, как закарпатские контрабандисты доставляют за границу сигареты и сколько на этом зарабатывают. Уникальный эксперимент провели журналисты "Сегодня".

Напомним, Украина уже стала лидером по контрабанде сигарет в Европу . За год из Украины в ЕС попало 5,8 млрд сигарет.

 

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Тег контрабанда, беспилотник, Буковина Черновцы, квадрокоптер

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