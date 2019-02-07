На Закарпатье женщина-пограничник продавала ценную информацию
Инспектора пограничного контроля задержали во время получения взятки
В Закарпатской области поймали на взятке сотрудницу Государственной пограничной службы.
"Сегодня утром в поселке Деловое Раховского района задержали младшего инспектора пограничного контроля отдела пограничной службы "Тячев" во время получения 680 долларов. Общая сумма взятки должна была составить 1040 долларов", – сообщают в ГПС.
За эти средства она обещала помочь в контрабанде сигарет через границу в Румынию на том участке пограничного подразделения, где проходит службу. В частности, предоставить информацию контрабандисту о времени и месте расположения пограничных нарядов.
По информации Государственной пограничной службы, благодаря работе подразделений внутренней безопасности, за два года было задокументировано 425 преступлений, из которых почти 280 – коррупционной направленности. Однако значительно возросло число отказов персонала от получения неправомерной выгоды – 1866 случаев за два года.
Ранее в Закарпатской области задержали инспектора пограничной службы во время получения им последней части неправомерной выгоды. Чтобы избавиться от предмета преступления, денег, и в дальнейшем избежать ответственности за его совершение, пограничник пытался их съесть.
Кроме того, в Черновицкой области раскрыли схему систематического получения взяток работниками Международного автомобильного пропускного пункта "Порубное".
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