На Закарпатье женщина-пограничник продавала ценную информацию

Инспектора пограничного контроля задержали во время получения взятки

Фото: ГПС

На Закарпатье женщина-пограничник продавала ценную информацию //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/c27/5ba/5c5c275ba0e83.jpeg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/c27/5ba/5c5c275ba0e83.jpeg 2019-02-07T14:42:00+02:00 Запад Инспектора пограничного контроля задержали во время получения взятки

В Закарпатской области поймали на взятке сотрудницу Государственной пограничной службы.

"Сегодня утром в поселке Деловое Раховского района задержали младшего инспектора пограничного контроля отдела пограничной службы "Тячев" во время получения 680 долларов. Общая сумма взятки должна была составить 1040 долларов", – сообщают в ГПС.

За эти средства она обещала помочь в контрабанде сигарет через границу в Румынию на том участке пограничного подразделения, где проходит службу. В частности, предоставить информацию контрабандисту о времени и месте расположения пограничных нарядов.

По информации Государственной пограничной службы, благодаря работе подразделений внутренней безопасности, за два года было задокументировано 425 преступлений, из которых почти 280 – коррупционной направленности. Однако значительно возросло число отказов персонала от получения неправомерной выгоды – 1866 случаев за два года.

Ранее в Закарпатской области задержали инспектора пограничной службы во время получения им последней части неправомерной выгоды. Чтобы избавиться от предмета преступления, денег, и в дальнейшем избежать ответственности за его совершение, пограничник пытался их съесть.

Кроме того, в Черновицкой области раскрыли схему систематического получения взяток работниками Международного автомобильного пропускного пункта "Порубное".

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