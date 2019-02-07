Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,96
30,72
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Западной Украины

На Закарпатье женщина-пограничник продавала ценную информацию

Сегодня, 14:42

Инспектора пограничного контроля задержали во время получения взятки

Фото: ГПС
На Закарпатье женщина-пограничник продавала ценную информацию //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/c27/5ba/5c5c275ba0e83.jpeg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/c27/5ba/5c5c275ba0e83.jpeg Запад Инспектора пограничного контроля задержали во время получения взятки

В Закарпатской области поймали на взятке сотрудницу Государственной пограничной службы.

"Сегодня утром в поселке  Деловое Раховского района задержали младшего инспектора пограничного контроля отдела пограничной службы "Тячев" во время получения 680 долларов. Общая сумма взятки должна была составить 1040 долларов", – сообщают в ГПС.

За эти средства она обещала помочь в контрабанде сигарет через границу в Румынию на том участке пограничного подразделения, где проходит службу. В частности, предоставить информацию контрабандисту о времени и месте расположения пограничных нарядов.

По информации Государственной пограничной службы, благодаря работе подразделений внутренней безопасности, за два года было задокументировано 425 преступлений, из которых почти 280 – коррупционной направленности. Однако значительно возросло число отказов персонала от получения неправомерной выгоды – 1866 случаев за два года.

Ранее в Закарпатской области задержали инспектора пограничной службы во время получения им последней части неправомерной выгоды. Чтобы избавиться от предмета преступления, денег, и в дальнейшем избежать ответственности за его совершение, пограничник пытался их съесть.

Кроме того, в Черновицкой области раскрыли схему систематического получения взяток работниками Международного автомобильного пропускного пункта "Порубное".

 

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег взятка, сигареты, контрабанда, пограничник

Вы сейчас просматриваете новость " На Закарпатье женщина-пограничник продавала ценную информацию". Другие Новости Западной Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Украинец пытался провезти в Италию крупную партию сигарет

Сегодня, 13:35

Контрабанду мужчина пытался спрятать в автомобиле

Во Львове полицейскому грозит до 10 лет тюрьмы за взятку и наркотики

Сегодня, 12:41

Взяточником оказался начальник одного из межрайонных отделов Управления противодействия наркопреступности

В Херсоне на взятке погорел главный инспектор таможни

Сегодня, 11:03

Чиновника задержали во время получения последней части взятки

На Закарпатье со стрельбой остановили контрабанду сигарет

Вчера, 13:50

При осмотре местности возле границы пограничники обнаружили 10 пакетов, в которых находилось почти 5 тысяч пачек сигарет

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...

Вступил в силу новый закон о валюте: что изменилось для украинцев и какие банки готовы продать валюту онлайн

Сегодня, 07:00

Теперь можно купить или продать валюту через интернет. Но заработает не везде и не сразу 

Украинцам начали урезать субсидии

Вчера, 07:00

За год «скидка» стала меньше на 200 грн. Эксперты: виноват рост доходов и снижение норм

Бюджет выборов-2019: сколько стоит стать президентом

5 февраля, 07:51

Нынешние выборы обойдутся политикам сравнительно недорого. Правда, это смотря с чем сравнивать

Четыре рабочих дня вместо пяти – ждать не так долго, как кажется

5 февраля, 07:43

Сколько работают люди в разных странах и кто в Украине уже может взять себе "лишний" выходной