На Буковине в оздоровительном комплексе отравились 14 детей

В Черновицкой области в спортивно-оздоровительном отравились 14 детей. Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.

"В Вижницкое отделения полиции 30-го августа поступило сообщение от медиков о том, что в районную больницу обратились 14 несовершеннолетних с жалобами на повышение температуры тела, расстройства желудка и плохое самочувствие", – рассказали в полиции.

Как выяснилось, пострадали дети возрастом 10-15 лет. Все они являются спортсменами из Киевской области, которые приехали на отдых. Врачи осмотрели пострадавших и диагностировали им пищевое отравление. После оказания помощи детей в удовлетворительном состоянии отпустили домой.

"По данному факту следователи начали уголовное производство по части 1 статьи 325 (Нарушение правил борьбы с эпидемиями) Уголовного кодекса Украины. Сейчас устанавливают причину отравления, проводят досудебное расследование", – добавили правоохранители.

Не так давно в Донецкой области в детском лагере "Орленок" отравились 94 человека.

Кроме того, в Николаевской области на частной базе отдыха "Сан Марино" в результате отравления пострадали 10 человек: 8 детей и 2 взрослых.