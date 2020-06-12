На Буковине выпал огромный град: появились яркие фото и видео

Непогода, которая бушевала на западе Украины, не обошла и Черновицкую область – тут выпал град величиной с куриное яйцо. Об этом на своей странице в Facebook сообщила журналистка Анна Вакарчук.

"Дождь с градом наделали беды сегодня на Новоселиччине. Потери пока подсчитывают, а наши читатели уже рассказывают о "град с куриное яйцо" в Шишковцах, Довжке, Бресте, Малиновке", – говорится в сообщении.

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А в Должке, по словам женщины, люди говорят о продырявленных из-за непогоды крышах.

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Напомним, ранее град величиной с куриное яйцо выпал в Ровенской области. Он натворил немало беды в селах – побил цветы и будущий урожай.

Видео: Типове Рівне, Facebook

А в Тернопольской области люди на днях заметили огромный смерч – он поднял в небо километровый столб пыли. Видео стихии местные жители опубликовали в соцсети.

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