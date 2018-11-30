"Элитная" контрабанда: во Львовской области изъяли партию дорогих швейцарских часов

Водитель Mitsubishi Grandis пытался провезти из Польши одиннадцать часов стоимостью более 300 тысяч гривен

Во Львовской области задержали партию "элитной" контрабанды. Водитель Mitsubishi Grandis следовал из Польши в Украину после частной поездки через пункт пропуска "Шегини – Медика". Для пересечения границы он выбрал полосу упрощенного контроля "зеленый коридор", чем заявил об отсутствии товаров, подлежащих декларированию.

"Во время устного опроса гражданин Украины сообщил таможенникам, что перевозит кухонные стулья, стоимость которых не превышает необлагаемую норму для граждан. Нервозность водителя заметили таможенники, и машину отправили на углубленный осмотр", – сообщают в ГФС.

В багажнике, среди личных вещей, таможенники нашли мужские и женские часы известной швейцарской компании Tag Heuer. Товар, скрытый в рюкзаке, конфисковали. А на водителя подали в суд за нарушение таможенных правил.

Напомним, недавно во Львовской области работники таможни ГФС в банке из-под краски обнаружили золотые слитки. Как выяснилось, отправить золотые слитки в посылке пыталась гражданка, проживающая в Великобритании.

Также мы писали, что министр внутренних дел Арсен Аваков объявил "крестовый поход" на контрабандистов. По его словам, потери от контрабандных схем на украинских таможнях составляют 105 млрд грн в год, что больше 10% государственного бюджета Украины. Он пояснил, что поступления от таможни являются ключевой статьей наполнения бюджета и должны составить в 2018 году 34,5%, или 343 млрд грн.