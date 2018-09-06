На границе с Польшей пограничники задержали автобус с контрабандным сыром

Сегодня, 22:18

Сыр нашли под обшивкой салона и в багажнике


На пункте пропуска "Рава-Русская" украинские пограничники задержали рейсовый автобус с контрабандным сыром. Полтонны продукта незаконно пытался ввезти из Польши в Украину водитель автобуса.

Во время прохождения контроля пограничники заметили, что 23-летний водитель заметно нервничает, и решили осмотреть автобус. Сыр нескольких видов нашли под обшивкой салона и в полостях багажника. Сейчас товар изъяли, а водителю придется заплатить штраф в размере стоимости контрабанды: это, по предварительным подсчетам, около 50 тысяч гривен.

Ранее глава украинского правительства Владимир Гройсман рассказывал, как правительство будет бороться с контрабандой. Премьер подчеркнул, что давление правоохранителей на контрабандистов будет только усиливаться.

Напомним, 20 июня Кабинет министров утвердил план действий по борьбе с контрабандой и теневыми схемами на таможне, разработанный Гройсманом совместно с силовыми ведомствами и ГФС. Глава правительства заверил, что весь силовой блок показал "полную готовность и решимость в борьбе с контрабандой", ведь существование такого позорного явления влияет на развитие экономики и, по его словам, разрушает промышленность.
автобус, Польша, пограничники, контрабанда, сыр, рава-русская, львовская область

Вы сейчас просматриваете новость "На границе с Польшей пограничники задержали автобус с контрабандным сыром". Другие Новости Западной Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Запорожье

Фото: Запорожская таможня

В Запорожье задержали американского контрабандиста

Вчера, 14:23

Гражданин США пытался вывезти из Украины раритетные ордена и медали

Одесса

Фото: pixabay.com

Из Одессы отправляли наркотики по почте под видом зоотоваров

4 Сентября, 19:39

Злоумышленники сбывали каннабис, ЛСД и таблетки МДМА во все регионы Украины
Загрузка...

Экономика

Фото: Нацполиция Украины

В Раде поддержали правки Порошенко к закону о противодействии контрабанде леса

4 Сентября, 17:09

Принятие документа с предложениями президента позволит сохранить мораторий на вывоз леса

Запорожье

Фото: Запорожская таможня

Американка пыталась провезти контрабандную спецтехнику в Запорожье

3 Сентября, 11:48

В багаже женщины таможенники обнаружили 88 дорогостоящих слуховых аппаратов
Загрузка...