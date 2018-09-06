На границе с Польшей пограничники задержали автобус с контрабандным сыром

На пункте пропуска "Рава-Русская" украинские пограничники задержали рейсовый автобус с контрабандным сыром. Полтонны продукта незаконно пытался ввезти из Польши в Украину водитель автобуса.

Во время прохождения контроля пограничники заметили, что 23-летний водитель заметно нервничает, и решили осмотреть автобус. Сыр нескольких видов нашли под обшивкой салона и в полостях багажника. Сейчас товар изъяли, а водителю придется заплатить штраф в размере стоимости контрабанды: это, по предварительным подсчетам, около 50 тысяч гривен.

Ранее глава украинского правительства Владимир Гройсман рассказывал, как правительство будет бороться с контрабандой. Премьер подчеркнул, что давление правоохранителей на контрабандистов будет только усиливаться.

Напомним, 20 июня Кабинет министров утвердил план действий по борьбе с контрабандой и теневыми схемами на таможне, разработанный Гройсманом совместно с силовыми ведомствами и ГФС. Глава правительства заверил, что весь силовой блок показал "полную готовность и решимость в борьбе с контрабандой", ведь существование такого позорного явления влияет на развитие экономики и, по его словам, разрушает промышленность.