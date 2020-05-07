На популярном курорте Украины выздоровели все больные COVID-19

С начала эпидемии в Берегово заболели два человека

На Закарпатье, где недавно от COVID-19 умер врач, в известном городе-курорте Берегово от коронавируса вылечили всех инфицированных. Об этом рассказал мэр города Золтан Бабяк на своей странице в Facebook.

"Позитивная информация: в настоящее время в Берегово нет ни одной зафиксированного случая заболевания COVID-19! Двое горожан выздоровели и это подтвердили два негативных ПЦР-тесты. Поэтому продолжим максимально придерживаться санитарно-гигиенических требований, ведь все зависит от нас", – написал он.

Отметим, что курорт Берегово известный термальными источниками с минеральной, насыщенной железом, водой.

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Ранее мы сообщали, что коронавирусная инфекция пробралась и в город-курорт Косов в Ивано-Франковской области. Об этом рассказал мэр города Юрий Плосконос.

Напомним, в Украине количество зараженных коронавирусом уже достигло 13 691. Только за прошлые сутки в стране заболели 507 человек, из них 28 детей и 109 медиков. Госпитализировать пришлось 313 человек.

Кроме того, недавно эксперты сделали прогноз по коронавирусу в Украине.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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