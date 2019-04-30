На Прикарпатье случилось смертельное ДТП: погибла работница полиции

По предварительным данным, второй водитель не рассчитал скорость и расстояние между автомобилями











На Прикарпатье в результате ДТП погибла сотрудница полиции. Трагедия произошла вчера, 29 апреля, около 21:40 в райцентре Богородчаны, сообщила пресс-служба Нацполиции. Предварительно известно, что водитель автомобиля BMW-X5 не придерживался безопасной дистанции, не выбрал безопасную скорость движения и врезался в автомобиль RENAULT Kangoo. После аварии руководитель оставил свою машину и скрылся.

Из-за столкновения 31-летняя пассажирка автомобиля RENAULT Kangoo, скончалась по дороге в больницу. Водитель и 4 -летний ребенок серьезно травмировались. Сейчас за их жизнь борются медики.

Сегодня утром, 30 апреля, задержали виновника ДТП. Им оказался житель села Росильна, 1978 года рождения.

Следователи уже открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством) УК Украины.

Напомним, недавно трое пострадавших оказались в больнице в результате ДТП, которое произошло на трассе Киев-Чоп в Ровенской области. Сама международная трасса оказалась на время заблокирована.

Кроме этого, под Киевом внедорожник протаранил фуру, в результате чего погиб водитель. Легковой автомобиль на скорости въехал в грузовой, что тот аж развернуло на 90 градусов и был снесен отбойник прицепом.

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