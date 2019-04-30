Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,62
29,61
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Донбасса

В Донецкой области офицера полиции будут судить за "пьяное" ДТП

30 апреля, 12:12

Полицейская была в состоянии алкогольного опьянения

Фото Государственного бюро расследований
Фото Государственного бюро расследований.

Следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в Краматорске, завершили досудебное расследование в отношении участкового офицера Кальмиусского отделения полиции ГУ Нацполиции в Донецкой области, подозреваемого в совершении ДТП.

Досудебным расследованием установлено, что работница полиции, находясь вне службы, находясь за рулем автомобиля "ВАЗ", двигалась с превышением скорости, в результате чего совершила наезд на препятствие в виде бетонных блоков блок-поста в городе Мариуполе. Участковый офицер полиции находилась за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

В результате дорожно-транспортного происшествия 35-летний пассажир автомобиля получил тяжелые телесные повреждения, опасные для жизни, в частности, травмы грудной клетки, ребер, таза, ушиб легких.

По результатам предварительного расследования, полицейская обвиняется в нарушении правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, причинившие потерпевшему тяжкие телесные повреждения (ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины).

В случае доказательства вины, полицейской грозит наказание в виде лишение свободы сроком от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Обвинительный акт направлен в суд. Ко времени окончания досудебного расследования женщина в органах полиции уже не работает.

Как мы писали ранее, в Полтаве автомобиль патрульной полиции Toyota Prius столкнулся с Daewoo Lanos. Водители и пассажиры машин получили телесные повреждения в результате ДТП.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег ДТП, суд, краматорск, наезд, Нацполиция, бюро расследований, ГБР

Вы сейчас просматриваете новость " В Донецкой области офицера полиции будут судить за "пьяное" ДТП". Другие Новости Донбасса смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Начальника Торецкой колонии будут судить за растрату

26 апреля, 14:36

Гражданин начальник погорел на фиктивном ремонте котельной

Двоих чиновников ГФС заподозрили в нанесении ущерба на 38 миллионов гривен

25 апреля, 14:25

Налоговикам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет

Украинцы попали в ДТП в России: появилась детальная информация

Сегодня, 11:25

Трое людей находятся в больницах, остальных медики отпустили

В Полтаве патрульное авто столкнулось с легковушкой, есть пострадавшие

Сегодня, 11:06

Экипаж патрульных с включенными специальными звуковыми сигналами и проблесковыми маячками ехал на вызов

Смерть на дне чашки или как нас убивают электрочайники?

Экс-глава разведки раскрыл причину, почему выпустили Савченко

В МинВОТ назвали сроки вывода войск РФ с территории Донбасса

На эту красотку подписаны в Instagram даже ее звездные коллеги

Главную женскую роль в фильме о Фантомасе сыграла украинка

Что произойдет с телом, если стоять в планке каждый день?

Суд обязал НАБУ начать производство против Парубия

Польза и вред кофе для здоровья

«Синий Чулок» на экране, а в жизни невероятные красотки: кто они

Ученые узнали главную причину преждевременной смерти

10 забытых звездных пар из 90-х. Какими же хорошенькими они были

15 самых жутких и странных существ на планете

Инвентаризация в Межигорье: агенты будут искать бункер Януковича

Сегодня, 07:00

Агенты власти хотят пронумеровать вещи и ценности экс-президента

В Украине "взбесились" цены на овощи: почему это произошло

Вчера, 07:51

Капуста в 4 раза дороже, чем в прошлом году, лук – в 6 раз

Что будет с гривней в мае: прогноз курса доллара и не только от экспертов

Вчера, 07:00

Фин­аналитики за стабильность, но ожидают небольших скачков курса

НБУ снизил учетную ставку: далеко ли до расцвета экономики

28 апреля, 07:51

Эксперты считают, что это "демонстрация намерений", а в перспективе ставка должна снизиться вдвое

Смерть на дне чашки или как нас убивают электрочайники?

В МинВОТ предупредили о последствиях получения гражданства РФ

В МинВОТ назвали сроки вывода войск РФ с территории Донбасса