В Донецкой области офицера полиции будут судить за "пьяное" ДТП

Полицейская была в состоянии алкогольного опьянения

Фото Государственного бюро расследований.

Следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в Краматорске, завершили досудебное расследование в отношении участкового офицера Кальмиусского отделения полиции ГУ Нацполиции в Донецкой области, подозреваемого в совершении ДТП.

Досудебным расследованием установлено, что работница полиции, находясь вне службы, находясь за рулем автомобиля "ВАЗ", двигалась с превышением скорости, в результате чего совершила наезд на препятствие в виде бетонных блоков блок-поста в городе Мариуполе. Участковый офицер полиции находилась за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

В результате дорожно-транспортного происшествия 35-летний пассажир автомобиля получил тяжелые телесные повреждения, опасные для жизни, в частности, травмы грудной клетки, ребер, таза, ушиб легких.

По результатам предварительного расследования, полицейская обвиняется в нарушении правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, причинившие потерпевшему тяжкие телесные повреждения (ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины).

В случае доказательства вины, полицейской грозит наказание в виде лишение свободы сроком от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Обвинительный акт направлен в суд. Ко времени окончания досудебного расследования женщина в органах полиции уже не работает.

Как мы писали ранее, в Полтаве автомобиль патрульной полиции Toyota Prius столкнулся с Daewoo Lanos. Водители и пассажиры машин получили телесные повреждения в результате ДТП.

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