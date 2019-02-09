Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,96
30,59
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Западной Украины

На Прикарпатье автомобиль насмерть сбил 85-летнюю женщину

Сегодня, 11:45

От полученных травм пешеход скончалась в больницу

На Прикарпатье автомобиль насмерть сбил 85-летнюю женщину Запад От полученных травм пешеход скончалась в больницу

В городе Галич Ивано-Франковской области 85-летняя женщина-пешеход погибла после наезда пикапа. Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП области.

Смертельная авария произошла вечером 8 февраля. Как выяснилось Mitsubishi L200 наехал на пенсионерку, двигаясь задним ходом. После ДТП женщину госпитализировали в Галицкую центральную районную больницу. Несмотря на усилия медиков, спасти жизнь пострадавшей не удалось.

"Следователи по факту ДТП начали уголовное производство по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) УК Украины", – отметили в полиции.

Ранее мы писали о том, что за прошлый 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях. Кроме того, напомним, что за последние три годав авариях погибли более 15 тысяч человек.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег ДТП, женщина, пикап, погибла, пенсионерка, наезд, ивано-франковская область

Вы сейчас просматриваете новость " На Прикарпатье автомобиль насмерть сбил 85-летнюю женщину". Другие Новости Западной Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ФОТОФАКТ. В Запорожье у маршрутки на ходу отлетело колесо

Вчера, 16:00

В ходе инцидента обошлось без пострадавших

В Полтавской области легковушка насмерть сбила велосипедиста

Вчера, 15:57

От полученных травм 69-летний мужчина скончался в реанимации

Смертельное ДТП на Буковине: столкнулись две легковушки

Вчера, 14:58

В аварии погиб пассажир «ВАЗ», оба водителя попали в больницу

В Днепре грузовик с пивом устроил масштабное ДТП и перевернулся

Вчера, 13:45

Улицу, на которой произошла авария, залило хмельным напитком

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...

Какие пенсии, зарплаты и налоги обещают кандидаты в президенты

Сегодня, 07:51

За какое будущее стоит голосовать

Бездна долгов по ЖКУ: к чему приведет возвращение пени

Сегодня, 07:19

Украинцы уже должны поставщикам 55 млрд грн за свет, воду и отопление

Украина богатеет за счет села и торговли 

Сегодня, 06:37

Зарплаты украинцев выросли на четверть, но долги по ним стали больше 

Вступил в силу новый закон о валюте: что изменилось для украинцев и какие банки готовы продать валюту онлайн

7 февраля, 07:00

Теперь можно купить или продать валюту через интернет. Но заработает не везде и не сразу 