На Прикарпатье автомобиль насмерть сбил 85-летнюю женщину
От полученных травм пешеход скончалась в больницу
Смертельная авария произошла вечером 8 февраля. Как выяснилось Mitsubishi L200 наехал на пенсионерку, двигаясь задним ходом. После ДТП женщину госпитализировали в Галицкую центральную районную больницу. Несмотря на усилия медиков, спасти жизнь пострадавшей не удалось.
"Следователи по факту ДТП начали уголовное производство по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) УК Украины", – отметили в полиции.
Ранее мы писали о том, что за прошлый 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях. Кроме того, напомним, что за последние три годав авариях погибли более 15 тысяч человек.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " На Прикарпатье автомобиль насмерть сбил 85-летнюю женщину". Другие Новости Западной Украины смотрите в блоке "Последние новости"
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
ФОТОФАКТ. В Запорожье у маршрутки на ходу отлетело колесо
В ходе инцидента обошлось без пострадавших
Смертельное ДТП на Буковине: столкнулись две легковушки
В аварии погиб пассажир «ВАЗ», оба водителя попали в больницу