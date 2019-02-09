На Прикарпатье автомобиль насмерть сбил 85-летнюю женщину

От полученных травм пешеход скончалась в больницу

На Прикарпатье автомобиль насмерть сбил 85-летнюю женщину 2019-02-09T11:45:00+02:00 Запад От полученных травм пешеход скончалась в больницу





Смертельная авария произошла вечером 8 февраля. Как выяснилось Mitsubishi L200 наехал на пенсионерку, двигаясь задним ходом. После ДТП женщину госпитализировали в Галицкую центральную районную больницу. Несмотря на усилия медиков, спасти жизнь пострадавшей не удалось.

"Следователи по факту ДТП начали уголовное производство по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) УК Украины", – отметили в полиции.

Ранее мы писали о том, что за прошлый 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях. Кроме того, напомним, что за последние три годав авариях погибли более 15 тысяч человек.

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