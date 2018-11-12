На Прикарпатье евробляхеры заблокировали таможню и жгут шины

В Ивано-Франковске сегодня, 12 ноября, автомобилисты заблокировали работу таможни и подожгли шины.

"Люди, которые "пригоняют" заграничные машины и должны их растаможить, сегодня протестуют против необоснованного увеличения таможенных платежей. На месте собрались около 50 участников, они жгли три шины", – сообщает galka.if.ua.

Как оказалось, ранее рыночную стоимость авто определяли брокеры – каждый по своему усмотрению. Теперь введена автоматизированная оценка авто по специальной программе, которая, по мнению протестующих, неоправданно завышает стоимость авто.

Напромним, недавно украинские парламентарии приняли законопроекты, которые снизят стоимость растаможки подержанных машин из Европы. Однако у собственников таких авто теперь другая проблема: у них есть полгода, чтобы легализоваться, иначе вступят в силу новые штрафы до 170 тыс. гривен с конфискацией авто.

Добавим, чтобы растаможить машину, им придется искать настоящих собственников "своих" автомобилей в Польше и Литве. Что приняли депутаты и с чем столкнутся собственники "евроблях", разбирался сайт "Сегодня".

Ранее сообщалось, что лидер организации "АвтоЕвроСила", которая координирует протесты против высокого налога на растаможку автомобилей на еврономерах, Олег Ярошевич сжег свой Range Rover.