На Прикарпатье евробляхеры заблокировали таможню и жгут шины

Сегодня, 15:51

Люди недовольны  увеличением таможенных платежей

Фото: galka.if.ua
Фото: galka.if.ua

В Ивано-Франковске сегодня, 12 ноября, автомобилисты заблокировали работу таможни и  подожгли шины.

"Люди, которые "пригоняют" заграничные машины и должны их растаможить, сегодня протестуют против необоснованного увеличения таможенных платежей. На месте собрались около 50 участников, они жгли три шины", – сообщает galka.if.ua.

2_18

Как оказалось, ранее рыночную стоимость авто определяли брокеры – каждый по своему усмотрению. Теперь введена автоматизированная оценка авто по специальной программе, которая, по мнению протестующих, неоправданно завышает стоимость авто.

Напромним, недавно украинские парламентарии приняли законопроекты, которые снизят стоимость растаможки подержанных машин из Европы. Однако у собственников таких авто теперь другая проблема: у них есть полгода, чтобы легализоваться, иначе вступят в силу новые штрафы до 170 тыс. гривен с конфискацией авто.

Добавим, чтобы растаможить машину, им придется искать настоящих собственников "своих" автомобилей в Польше и Литве. Что приняли депутаты и с чем столкнутся собственники "евроблях", разбирался сайт "Сегодня".

Ранее сообщалось, что лидер организации "АвтоЕвроСила",  которая координирует протесты против высокого налога на растаможку автомобилей на еврономерах, Олег Ярошевич сжег свой Range Rover.
протесты, штрафы, машины, шины

Вы сейчас просматриваете новость "На Прикарпатье евробляхеры заблокировали таможню и жгут шины ". Другие Новости Западной Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Экономика

Новые налоги, штрафы и акцизы: что изменилось в Украине за неделю

10 Ноября, 09:00

Правительство пожалело "евробляхеров" и снова наказало курильщиков гривней

Авто

Фото: AFP

Из-за новых акцизов растаможить автомобиль будет дороже: онлайн-калькулятор

10 Ноября, 07:46

Раньше акцизы рассчитывались по сложным таблицам со ставками на каждый кубический сантиметр объема двигателя. Теперь ставки всего четыре
Загрузка...

Авто

600 авто под арестом: чем живет самый большой в Украине автопарк арестованных машин

10 Ноября, 07:05

На складе СЕТАМа чего только нет - от покрытых мхом автомобилей времен СССР до люксовых моделей

Запад

Фото: соцсети

Транспортный коллапс в Тернополе: водители легковушек бесплатно подвозят местных жителей

7 Ноября, 12:27

В городе курсируют только четыре автобуса и около 50 троллейбусов, однако люди не остаются равнодушными.
Загрузка...