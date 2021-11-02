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На Прикарпатье девушка за рулем иномарки влетела в жилой дом: есть погибший

Артем Гавриленко Артем Гавриленко Редактор
2 ноября, 12:51
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29-летняя водитель получила травмы, но выжила
По факту происшествия следователи начали уголовное производство. Коллаж: "Сегодня"
По факту происшествия следователи начали уголовное производство. Коллаж: "Сегодня"

Сегодня, 2 октября в Ивано-Франковской области ночью в селе Заднестрянское автомобиль Mazda 6 въехал в жилой дом – есть один погибший. На место происшествия выехали работники группы реагирования патрульной полиции, следователи следственного управления, следственно-оперативная группа, эксперт-криминалист и спасатели.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

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Полицейские установили, что за рулем автомобиля была 29-летняя жительница Бурштынской ТГ, которая двигалась по автодороге сообщением Н-09 "Мукачево-Львов".

"Водитель не выбрала безопасную скорость движения, не справилась с управлением, выехала на обочину дороги, а затем заехала в ограждение и врезалась в жилой дом", — говорится в сообщении.

В Ивано-Франковской области ночью автомобиль Mazda 6 влетел в дом – один человек погиб
В Ивано-Франковской области ночью автомобиль Mazda 6 влетел в дом – один человек погиб / Фото: Нацполиция

В результате ДТП 34-летний пассажир, житель Бурштына, от полученных травм скончался в лечебном заведении, а водитель получила тяжкие телесные повреждения. В жилом доме никто не пострадал.

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Полицейские возбудили уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о нарушении правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, что повлекло смерть потерпевшего.

Что ждет 16-летнего мажора за ДТП в Харькове

Для выяснения обстоятельств смертельного ДТП в Харькове участием 16-летнего мажора на Infiniti нужно провести ряд экспертиз. Это может определить наказание подростку.

Подробности

"Если будет четкий ответ эксперта, что он мог данного наезда избежать, однако сознательно допустил столкновение с транспортным средством, то естественно, будет виновен. Хотя по любому ДТП есть масса подводных камней, начиная от неисправности транспортного средства, заканчивая здоровьем лица, которое управляло этим транспортным средством и т. д. и т. п.", – сказал адвокат.

Не избежит наказания?

По мнению адвоката, 16-летний водитель вряд ли избежит ответственности.

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"Учитывая большой резонанс, я бы сказал нездоровый ажиотаж вокруг данного ДТП, внимание к нему со стороны СМИ, я думаю, ответственности этом парню мажору избежать не удастся. Какова будет эта ответственность, я думаю, это вопрос второй. Я думаю, досудебное следствие будет длиться не один месяц. Наверняка материалы уголовного производства дойдут до суда. Дело будет слушаться не один месяц, а минимум год. Какая будет мера наказания, посмотрим", – отметил он.

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