На Прикарпатье массовое отравление в гостиничном комплексе. Что известно

Пострадавших госпитализировали в больницу в состоянии средней тяжести, где им оказывают необходимую медицинскую помощь

В Ивано-Франковской области с отравлением в больницу попали 11 человек. Оказалось, что все они посещали один ресторан в гостиничном комплексе отдыха "Дубрава".

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Как рассказали в пресс-службе ГСЧС, состояние здоровья пострадавших средней степени тяжести. Их госпитализировали с предварительным диагнозом острая кишечная инфекция в инфекционное отделение Богородчанской центральной районной больницы.

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Сейчас проводится комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий.

Ранее мы сообщали, что в Ивано-Франковске студенты отравились неизвестным веществом в общежитии колледжа технологий и бизнеса. В больницу госпитализировали восемь подростков, из них трое в тяжелом состоянии.

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Также напомним, в Харькове массовое отравление суши. Состояние пострадавших – средней тяжести.