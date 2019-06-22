На Прикарпатье молния попала в остановку: трое погибших

В тот момент на остановке общественного транспорта находились пять человек

Фото: Нацполиция

В результате удара молнии погибли трое человек. Инцидент случился в пятницу, 21 июня, в селе Беньковцы на Прикарпатье, сообщает полиция Ивано-Франковской области на странице в Facebook.

Также травмы получили две местные жительницы, которых госпитализировали.

"Несчастный случай произошел в Рогатинском районе. Молния попала в остановку, где находились пять человек. В результате удара трое мужчин погибли на месте происшествия, а две женщины госпитализированы", – говорится в сообщении.

Отмечается, что сообщение о несчастном случае в селе Беньковцы поступило в полицию в 19:10. Полицейские установили, что молния попала в остановку, собранную из металлических конструкций. На месте происшествия погибли трое мужчин (1954-го, 1963-го и 1985-го года рождения) из Львовской области. Сюда они приехали к родственникам.

Напомним, в Благовещенске Кировоградской области молния попала в здание райадминистрации и оно сгорело. Об этом сообщил народный депутат Вадим Денисенко. Также он отметил, что на первый взгляд, на восстановление сгоревшего здания необходимо 10 миллионов гривен.

Кроме этого, мы сообщали, что два человека погибли ранее в Херсонской области от ударов молний. Первый несчастный случай произошел утром возле села Раденское Алешковского района. Здесь группа работников из Николаева приехала собирать клубнику на плантации. Также, на поле возле села Шкуринивка в Белозерском районе мощный разряд убил 59-летнего мужчину.

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