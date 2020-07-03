На Прикарпатье нашли мертвой женщину, которая пропала во время наводнения

Спасатели не прекращали поиски почти две недели

В Ивано-Франковской области нашли мертвой женщину, которая пропала во время сильного наводнения. Ее искали почти две недели.

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Тело обнаружили жители села Пнив на берегу реки Быстрица-Надворнянская. Как сообщает "Галка", односельчане опознали в ней женщину, которая ушла из дома 22 июня. В тот день женщина собиралась в лес по ягоды.

Предварительная причина смерти – механическая асфиксия из-за утопления. На теле женщины не обнаружили следов насильственной смерти, однако окончательную причину смерти установит экспертиза.

Напомним, в течение нескольких дней на Западной Украине уровень рек поднялся на 4-6 метров. Мосты смыло водой, дамбы и дороги были разрушены. Масштабные наводнения подтопили почти три сотни населенных пунктов.

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Также мы сообщали, что президент Владимир Зеленский приказал правительству решить проблему ежегодных потопов на западе страны раз и навсегда.

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Видео: Facebook/Иванна Дудяк

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