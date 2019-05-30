На Прикарпатье не прекращаются ливни: ветер ломает деревья, реки переполнены
Если уровень подъема воды будет около метра, то возможны новые подтопления домов и земельных участков
Прикарпатье продолжает утопать в дождевой воде. Сегодня, 30 мая и в течение 31 мая – 1 июня ожидаются подъемы уровней воды на 0,2-1 метр на большинстве рек области.
Обычно это приводит к подтоплению жилых домов и больше всего всего может коснуться равнинной и предгорной части области (Долинский, Рожнятовский, Тысменицкий, Калушский, Галичский, Надвирнянский, Снятинский и Коломыйский районы).
Утром 30 мая наблюдались незначительные подъемы уровней воды в пределах 5-45 см и только локально – на реках Быстрица Солотвинская в районе Ивано-Франковска, и Чечва, что в районе с. Спас Рожнятовского района.
Из-за ливней по сей день остаются подтопленными 16 участков, 10 из них – в Калуше. Однако, по прогнозам Украинского гидрометцентра, осадки на Прикарпатье не прекратятся.
Кроме этого, 30 мая в 15:55 из-за сильных дождей и подтопления дороги временно было остановлено движение троллейбусного маршрута № 4 в с. Угринов Тыменицкого района.
Также сегодня в поселке Печенежин Коломыйского р-на в результате поднятия уровня воды в местном ручье был подмыт автомобильный мост на дороге местного значения в направлении с. Молодятин.
Добавим, что в период с 20 по 30 мая, по состоянию на 16:00, спасатели осуществили 171 выезд для оказания помощи населению по ликвидации последствий непогоды.
И только 30 мая подразделения ГСЧС совершили 8 выездов для оказания помощи населению по ликвидации последствий непогоды, из которых: 1 выезд на распыление дерева в Калуше и 6 выездов на откачку воды из подтопленных территорий в городе Калуш, Надворная и селе Олеша Тлумацкого района. Всего к ликвидации последствий непогоды были привлечены 7 единиц техники 27 человек личного состава, 7 мотопомп.
Напомним, На территории Ивано-Франковской области прошли сильные ливни. В результате осадков в виде дождя и града в городе Калуш, был подтоплен микрорайон Подгорки: 10 дворов и 12 частных приусадебных участков.
Ранее мы сообщали, что на Прикарпатье бушевала непогода. Один человек пропал без вести, сотни – эвакуированы и тысячи затопленных домохозяйств. Уровень рек поднялся на 4 метра.
В общем, после паводков в Ивано-Франковской и Закарпатской областях остаются подтопленными десятки жилых домов и домохозяйств.
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