На Прикарпатье обстреляли радиостанцию: ранен полицейский
На месте преступления были изъяты восемь гильз
На Прикарпатье полицейский получил ножевое ранение при задержании злоумышленника, который обстрелял местную радиостанцию.
"Сегодня, 8 февраля около 12:00, в городе Калуш неизвестный обстрелял окна офиса радиостанции "Калуш ФМ", – сообщают в полиции.
Прибыв на место происшествия, полицейские заметили неизвестного мужчину, у которого на плече был чехол с охотничьим ружьем внутри. После того, как они поинтересовались, что за ноша у незнакомца, он выхватил нож и ударил лейтенанта по лицу. 31-летнего пострадавшего госпитализировали в больницу.
Злоумышленника – 31-летнего жителя Калуша, задержали. Проводятся следственные действия.
Добавим, что правоохранители на месте совершения преступления изъяли восемь гильз. Сейчас открыто уголовное производство по ч.2 ст.348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) и ч.4 ст.296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Проводится досудебное расследование.
Ранее на Прикарпатье глава сельсовета нетрезвым сел за руль, открыл стрельбу и убегал от полицейских. Правоохранители ловили пьяного чиновника более часа.
Напомним,недавно во Львов из Италии экстрадировали преступника, который подозревается в умышленном убийстве – неизвестные в камуфляже расстреляли мужчину.
Также сообщалось, что в центральной части Ивано-Франковска гремела стрельба.
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