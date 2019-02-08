На Прикарпатье обстреляли радиостанцию: ранен полицейский

На месте преступления были изъяты восемь гильз

Фото: Нацполиция

На Прикарпатье обстреляли радиостанцию: ранен полицейский //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/d92/ff8/5c5d92ff8de5b.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/d92/ff8/5c5d92ff8de5b.jpg 2019-02-08T16:34:15+02:00 Запад На месте преступления были изъяты восемь гильз

На Прикарпатье полицейский получил ножевое ранение при задержании злоумышленника, который обстрелял местную радиостанцию.

"Сегодня, 8 февраля около 12:00, в городе Калуш неизвестный обстрелял окна офиса радиостанции "Калуш ФМ", – сообщают в полиции.

Прибыв на место происшествия, полицейские заметили неизвестного мужчину, у которого на плече был чехол с охотничьим ружьем внутри. После того, как они поинтересовались, что за ноша у незнакомца, он выхватил нож и ударил лейтенанта по лицу. 31-летнего пострадавшего госпитализировали в больницу.

Злоумышленника – 31-летнего жителя Калуша, задержали. Проводятся следственные действия.

Добавим, что правоохранители на месте совершения преступления изъяли восемь гильз. Сейчас открыто уголовное производство по ч.2 ст.348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) и ч.4 ст.296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Проводится досудебное расследование.

Ранее на Прикарпатье глава сельсовета нетрезвым сел за руль, открыл стрельбу и убегал от полицейских. Правоохранители ловили пьяного чиновника более часа.

Напомним,недавно во Львов из Италии экстрадировали преступника, который подозревается в умышленном убийстве – неизвестные в камуфляже расстреляли мужчину.

Также сообщалось, что в центральной части Ивано-Франковска гремела стрельба.

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