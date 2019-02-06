На Прикарпатье похоронили бойца ВСУ, погибшего на Донбассе
Юрий Локатырь-Возняк служил в 10-й отдельной горно-штурмовой бригаде
В Ивано-Франковской области вчера, 5 февраля, похоронили бойца Юрия Локатыря-Возняка, жителя села Сваричив, который погиб 1 февраля этого года на Донбассе.
"Похоронили 42-летнего героя в его родном селе. Боец защищал страну от оккупантов с 2015 года, затем вернулся домой и в декабре 2018-го снова ушел на фронт. Юрий служил в 10-й отдельной горно-штурмовой бригаде", – сообщают в Рожнятовской РГА.
Напомним, недавно на Донбассе погиб боец с Прикарпатья Сергей Гундер с позывным "Татарин". У погибшего остались мать, проживающая в Харькове, жена и дочь в селе Драгомирчаны Тисменицкого района, а также двое детей от первого брака.
Ранее в боях под Иловайском Донецкой области погиб еще один выходец из Западной Украины — житель города Коломыя Владимир Костюк. Он был кадровым военным, служил в десантных войсках в Очакове.
А во Львовском госпитале скончался боец 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады Сергей Горбач. У бойца врачи обнаружили инсульт, он долгое время был в реанимации.
Кроме этого, в результате вражеского артиллерийского обстрела возле Зайцево погиб 22-летний боец Первой отдельной штурмовой роты Добровольческого украинского корпуса "Правый сектор" Марьян Корчак из Львовской области с позывным "Хитрый".
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " На Прикарпатье похоронили бойца ВСУ, погибшего на Донбассе". Другие Новости Западной Украины смотрите в блоке "Последние новости"