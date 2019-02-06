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На Прикарпатье похоронили бойца ВСУ, погибшего на Донбассе

Сегодня, 13:00

Юрий Локатырь-Возняк служил в 10-й отдельной горно-штурмовой бригаде

Фото: Facebook
На Прикарпатье похоронили бойца ВСУ, погибшего на Донбассе //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/abd/78c/5c5abd78ccd5e.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/abd/78c/5c5abd78ccd5e.png Запад Юрий Локатырь-Возняк служил в 10-й отдельной горно-штурмовой бригаде

В Ивано-Франковской области вчера, 5 февраля, похоронили бойца Юрия Локатыря-Возняка, жителя села Сваричив, который погиб 1 февраля этого года на Донбассе.

"Похоронили 42-летнего героя в его родном селе. Боец защищал страну от оккупантов с 2015 года, затем вернулся домой и в декабре 2018-го снова ушел на фронт. Юрий служил в 10-й отдельной горно-штурмовой бригаде", – сообщают в Рожнятовской РГА.

Напомним, недавно на Донбассе погиб боец с Прикарпатья Сергей Гундер с позывным "Татарин". У погибшего остались мать, проживающая в Харькове, жена и дочь в селе Драгомирчаны Тисменицкого района, а также двое детей от первого брака.

Ранее в боях под Иловайском Донецкой области погиб еще один выходец из Западной Украины — житель города Коломыя Владимир Костюк. Он был кадровым военным, служил в десантных войсках в Очакове.

А  во Львовском госпитале скончался боец 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады Сергей Горбач. У бойца врачи обнаружили инсульт, он долгое время был в реанимации.

Кроме этого,  в результате вражеского артиллерийского обстрела возле Зайцево погиб 22-летний боец Первой отдельной штурмовой роты Добровольческого украинского корпуса "Правый сектор" Марьян Корчак из Львовской области с позывным "Хитрый".

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