На Прикарпатье поймали россиянина, который "упирается" ехать на Родину

48-летний гражданин Российской Федерации вопреки решению судов, 18 месяцев уклонялся от выезда из Украины

/ Фото: УНИАН

В Ивано-Франковской области поймали россиянина, который уже полтора года не хочет уезжать из Украины.

48-летний гражданин Российской Федерации, вопреки решению судов, 18 месяцев уклонялся от выезда из Украины после окончания установленного срока пребывания в нашей стране. Работники миграционной службы обнаружили и задержали неупорядоченного мигранта в областном центре Прикарпатья.

Согласно решению суда, иностранца должны принудительно выдворить из Украины. С целью идентификации и обеспечения выполнения судебного решения мужчину поместили в Волынский пункт временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства.

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На исполнение судебного решения о принудительном выдворении действующее законодательство отводит шестимесячный срок.

Ранее сообщалось, что 26-летний гражданин России, прибывший в понедельник в пункт пропуска "Сеньковка" в Черниговской области, попросил в Украине политического убежища.

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Кроме того, сообщалось, что в апреле двое граждан России обратились к украинским пограничникам в пункте пропуска "Гоптовка" с просьбой о политическом убежище.

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