Полицейские из России попросили политического убежища в Украине

Российские правоохранители раскрыли преступную группировку со связями в органах власти, но на родине им этого не простили

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Россияне продолжают просить убежища в Украине. На этот раз к украинским пограничникам в пункте пропуска "Гоптовка" обратились двое граждан России с просьбой политического убежища. Они оказались действующими сотрудниками органов внутренних дел РФ, сообщает пресс-служба ГПСУ.

Отмечается, что в России полицейских преследуют за принципиальную позицию по противодействию преступности. Причиной, побудившей их просить политическое убежища, стало сокрытие от преследования в связи с их служебной деятельностью.

"Они стали жертвами преследования влиятельных лиц из-за того, что пытались противодействовать распространению наркотических веществ в аптеках на участке своей ответственности. Россияне объясняют, что лица, которые попали в поле их зрения, как сотрудников полиции РФ, является устойчивым преступным группировкам, занимающимся распространением наркотических веществ, с четкой и разветвленной системой связей среди чиновников разного уровня во властных структурах РФ. В отношении них на территории РФ внутренней безопасностью МВД России сфабриковано и расследуется Следственным комитетом заказное уголовное дело", – рассказали пограничники со слов россиян.

В итоге российские правоохранители не рассчитывают на справедливое расследование и решили сбежать в Украину, так как им стало известно об угрозе их жизни.

Как мы писали ранее, в мае 2018 года россиянка с тремя детьми убежала в Украину из-за религиозного преследования на родине. Женщина, которая прибыла с детьми 2005, 2007 и 2009 годов рождения, обратилась к пограничникам Черниговского отряда с просьбой о предоставлении ей статуса беженки.

Напомним, осенью прошлого года из России сбежал бизнесмен, имевший доступ к гостайне. Им оказался Сергей Сластихин, являющийся владельцем компании "Инженерные системы", которая была подрядчиком российской государственной корпорации "Роскосмос".

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