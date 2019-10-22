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Молодой россиянин попросил убежища в Украине: подробности

22 октября, 14:21

Россиянин сообщил, что в РФ он преследуется за участие в акциях протеста

Госпогранслужба

Госпогранслужба / Фото: dpsu.gov.ua

Россияне продолжают просить политическое убежище в Украине. 26-летний гражданин России, прибывший в понедельник в пункт пропуска "Сеньковка" в Черниговской области, попросил в Украине политического убежища, сообщается на официальном сайте Государственной пограничной службы Украины.

"Во время прохождения иностранцем пограничного контроля он обратился к сотрудникам Государственной пограничной службы Украины с просьбой о предоставлении ему политического убежища в Украине. В ходе беседы россиянин сообщил, что в РФ он преследуется за участие в акциях протеста против действующей власти", - говорится в сообщении.

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После проведения необходимых мероприятий гражданин РФ был направлен в органы Государственной миграционной службы Украины.

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Напомним, в прошлом году из России в США сбежал Сергей Сластихин, являющийся владельцем компании "Инженерные системы", которая была подрядчиком российской государственной корпорации "Роскосмос".

Кроме того, сообщалось, что в апреле двое граждан России обратились к украинским пограничникам в пункте пропуска "Гоптовка" с просьбой о политическом убежище.

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Украина политическое убежище госпогранслужба

Источник: Сегодня

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