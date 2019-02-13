На пункте пропуска во Львовской области напали на пограничника

Двое мужчин пытались прорваться через границу, не соблюдая установленного порядка

На пункте пропуска во Львовской области напали на пограничника 2019-02-13T13:08:00+02:00 Запад Двое мужчин пытались прорваться через границу, не соблюдая установленного порядка

Во Львовской области двое мужчин, прибывших сегодня утром в пункт пропуска "Краковец", напали на пограничника. Как оказалось, наши соотечественники планировали микроавтобусом Mercedes на украинской регистрации выехать в Польшу.

При проверке выяснилось, что их транспортное средство не имеет международного страхового сертификата. В ответ мужчины начали возмущаться и требовать объяснений. В конечном итоге они напали на пограничника и заблокировались в своей машине.

"На место прибыли дежурные силы пункта пропуска и наряд полиции. Нападающие не реагировали на требования выйти из транспортного средства. Только с применением силы в присутствии представителей полиции, нарушителей задержали и доставили в служебное помещение для составления процессуальных документов", – сообщают в ГПС.

Сейчас все обстоятельства инцидента выясняют правоохранительные органы. Нарушителям грозит уголовная ответственность по статье 345 Уголовного кодекса Украины.

Ранее на Закарпатье начальнику пограничной заставы контрабандисты изуродовали лицо, разбили челюсть и стреляли в спину.

После этого двум местным жителям уже сообщили о подозрении в умышленном нанесении начальнику одного из отделений Пограничной службы тяжкого телесного повреждения в связи с выполнением служебных обязанностей.

Также на Буковине злоумышленники напали на пограничников и схлопотали пулю.

Также мы писали о том, как закарпатские контрабандисты доставляют за границу сигареты и сколько на этом зарабатывают. Уникальный эксперимент провели журналисты "Сегодня".

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " На пункте пропуска во Львовской области напали на пограничника". Другие Новости Западной Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.