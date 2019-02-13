Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Новости Сегодня
Сделать стартовой
27,06
30,6
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Западной Украины

На пункте пропуска во Львовской области напали на пограничника

Сегодня, 13:08

Двое мужчин пытались прорваться через границу, не соблюдая установленного порядка

На пункте пропуска во Львовской области напали на пограничника Запад Двое мужчин пытались прорваться через границу, не соблюдая установленного порядка

Во Львовской области двое мужчин, прибывших сегодня утром в пункт пропуска "Краковец", напали на пограничника. Как оказалось, наши соотечественники планировали микроавтобусом Mercedes на украинской регистрации выехать в Польшу.

При проверке выяснилось, что их транспортное средство не имеет международного страхового сертификата. В ответ мужчины начали возмущаться и требовать объяснений. В конечном итоге они напали на пограничника и заблокировались в своей машине.

"На место прибыли дежурные силы пункта пропуска и наряд полиции. Нападающие не реагировали на требования выйти из транспортного средства. Только с применением силы в присутствии представителей полиции, нарушителей задержали и доставили в служебное помещение для составления процессуальных документов", – сообщают в ГПС.

Сейчас все обстоятельства инцидента выясняют правоохранительные органы. Нарушителям грозит уголовная ответственность по статье 345 Уголовного кодекса Украины.

Ранее на Закарпатье начальнику пограничной заставы контрабандисты изуродовали лицо, разбили челюсть и стреляли в спину.

После этого двум местным жителям уже сообщили о подозрении в умышленном нанесении начальнику одного из отделений Пограничной службы тяжкого телесного повреждения в связи с выполнением служебных обязанностей.

Также на Буковине злоумышленники напали на пограничников и схлопотали пулю.

Также мы писали о том, как закарпатские контрабандисты доставляют за границу сигареты и сколько на этом зарабатывают. Уникальный эксперимент провели журналисты "Сегодня".

 

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег нападение, граница, сертификат, автомобиль

Вы сейчас просматриваете новость " На пункте пропуска во Львовской области напали на пограничника". Другие Новости Западной Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Вооруженные нападения участились в Украине: как действовать в случае нападения

Вчера, 15:09

Без специальной подготовки пытаться обезвредить вора самостоятельно опасно

Во Львовской области со стрельбой напали на таксиста и угнали автомобиль

Вчера, 06:30

Злоумышленниками оказались трое жителей города Червоноград 16, 18 и 19 лет

На Прикарпатье пьяный мужчина стрелял по радиостудии и напал с мачете на полицейского

11 февраля, 21:03

Мужчина скрылся с места происшествия, а позже во время задержания напал на правоохранителя с мачете, целясь в голову

На границе с Россией украинские пограничники изъяли 250 кг красной икры (фото, видео)

10 февраля, 13:01

Правоохранители заранее ждали контрабандиста в определенном месте, когда тот въехал из РФ

10 знаков от Ангела-хранителя, которые предупреждают об опасности

Вера Брежнева позирует обнаженной в ванной

Трагически ушел из жизни народный артист Украины: "заживо сгорел"

Анатолий Гриценко и его семь свадеб

Королёва удивила своей фигурой

Украинских заробитчан ждет ''сюрприз'': грядут проверки

Ярош предсказал большую войну с РФ

Каждый имеет право ошибаться: Узелков намекнул на причину развода

В США оценили шансы России пробить сухопутный коридор в Крым

Украинские чиновницы взмутили сеть отдыхом на Мальдивах

Загрузка...

Что будет с гривней до конца февраля: экономический прогноз

Сегодня, 07:00

Доллар продолжает падение. Эксперты: перед выборами будет откат

Без газовых котлов и парковок: какие новшества подготовили для украинцев

Вчера, 07:39

Украинцам запретят устанавливать в квартирах газовые котлы

Почему украинцам придется платить за воду соседа и дырявые трубы: все о новшествах ЖКУ

Вчера, 06:40

Разницу между счетчиком дома и квартирным раскидают на всех жильцов

Трудовая миграция в Украину: кто к нам едет и зачем стране мигранты

11 февраля, 07:39

В Украину готовы приехать трудовые мигранты из Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана

Как забыть о плесени в доме навсегда? 5 верных способов

Роскошная свадьба: Оксана Байрак поженила актеров сериала

Холодильник на кухне: 10 креативных способов размещения