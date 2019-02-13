На пункте пропуска во Львовской области напали на пограничника
Двое мужчин пытались прорваться через границу, не соблюдая установленного порядка
Во Львовской области двое мужчин, прибывших сегодня утром в пункт пропуска "Краковец", напали на пограничника. Как оказалось, наши соотечественники планировали микроавтобусом Mercedes на украинской регистрации выехать в Польшу.
При проверке выяснилось, что их транспортное средство не имеет международного страхового сертификата. В ответ мужчины начали возмущаться и требовать объяснений. В конечном итоге они напали на пограничника и заблокировались в своей машине.
"На место прибыли дежурные силы пункта пропуска и наряд полиции. Нападающие не реагировали на требования выйти из транспортного средства. Только с применением силы в присутствии представителей полиции, нарушителей задержали и доставили в служебное помещение для составления процессуальных документов", – сообщают в ГПС.
Сейчас все обстоятельства инцидента выясняют правоохранительные органы. Нарушителям грозит уголовная ответственность по статье 345 Уголовного кодекса Украины.
Ранее на Закарпатье начальнику пограничной заставы контрабандисты изуродовали лицо, разбили челюсть и стреляли в спину.
После этого двум местным жителям уже сообщили о подозрении в умышленном нанесении начальнику одного из отделений Пограничной службы тяжкого телесного повреждения в связи с выполнением служебных обязанностей.
Также на Буковине злоумышленники напали на пограничников и схлопотали пулю.
Также мы писали о том, как закарпатские контрабандисты доставляют за границу сигареты и сколько на этом зарабатывают. Уникальный эксперимент провели журналисты "Сегодня".
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " На пункте пропуска во Львовской области напали на пограничника". Другие Новости Западной Украины смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Вооруженные нападения участились в Украине: как действовать в случае нападения
Без специальной подготовки пытаться обезвредить вора самостоятельно опасно
На Прикарпатье пьяный мужчина стрелял по радиостудии и напал с мачете на полицейского
Мужчина скрылся с места происшествия, а позже во время задержания напал на правоохранителя с мачете, целясь в голову