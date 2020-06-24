На Ровно обрушился мощный ливень: затоплены улицы, в ловушку попало множество авто

Во вторник, 23 июня, после обеда в Ровно начался сильный ливень, который превратил улицы города в реки.

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Ситуация с подтоплением остается сложной, но контролируемой, сообщает пресс-служба ГСЧС в Ровенской области.

По состоянию на 23:30 спасатели продолжают работы по откачке воды с проезжей части дороги улицы Белая областного центра, где ситуация остается самой сложной. Уровень воды уменьшается.

Кроме того, чрезвычайники оказывают помощь водителям транспортных средств. С помощью спецтехники извлекают автомобили на подтопленных улицах.

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Также спасателями откачана вода с пятнадцати приусадебных участков граждан и пяти улиц.

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"Усложняет работу непрекращающийся дождь. Спасатели работают во взаимодействии с другими городскими службами. К работе привлечены 12 единиц пожарно-спасательной техники и мотопомп, а также 46 человек личного состава бойцов ГСЧС. Ситуация с подтоплением мониторится в круглосуточном режиме", – сообщили в ГСЧС.

Ранее сообщалось, что в результате обильных ливней, которые прошли в западных областях Украины, вода в горных реках поднялась до критического уровня, что привело к гибели людей и масштабным разрушениям: были прорваны дамбы, смыты мосты, размыты дороги и подтоплены населенные пункты.

Руководство страны уже отреагировало на стихийное бедствие – глава государства Владимир Зеленский заверил, что держит ситуацию на контроле и сделает все необходимое, чтобы оказать помощь людям. В свою очередь, премьер-министр Денис Шмыгаль распорядился срочно принять меры по оперативной ликвидации последствий непогоды.

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Все подробности в спецтеме Наводнение в Украине

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