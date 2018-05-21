ДТП во Львовской области: в горах перевернулся микроавтобус, пострадали девять человек

Все пассажиры ехали на Закарпатье отдыхать, но попали в больницу

Во Львовской области, на трассе Киев – Чоп, в селе Нагорное Сколевского района произошло ДТП, в котором пострадали девять человек.

"Предварительно установлено, что водитель микроавтобуса Volkswagen, 53-летний житель Трускавца, выехал на полосу встречного движения и микроавтобус перевернулся", – сообщают в Нацполиции.

В результате столкновения в местную больницу доставили девять пассажиров, в возрасте от 43 до 60 лет, из Днепропетровской и Черкасской областей, а также городов Днепр, Херсон и Трускавец Львовской области. Врачи диагностировали у пострадавших переломы и рваные раны.

По данному факту открыто уголовное производство. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи – ограничение свободы до трех лет. В полиции устанавливают обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось, что во Львовской области, возле села Рудники Николаевского района автобус EOS слетел в кювет и перевернулся. На момент ДТП в автобусе, который следовал из Львова в Трускавец, находилось 20 пассажиров и водитель.

Также мы писали, что на трассе Львов - Ивано-Франковск произошло лобовое столкновение автомобиля "Мерседес" и туристического автобуса.

Кроме этого, не так давно в Раве-Русской Жолквовского района Львовской области произошло столкновение пригородного поезда и микроавтобуса.