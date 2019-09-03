На Волыни очередная вспышка кори среди взрослых и детей

С начала года корью заболели более двух тысяч волынян

/ Фото: Pixabay

На Волыни за последний месяц зарегистрировали 35 заболевших корью, из них - половина детей. Больше всего пострадавших насчитали в Луцке, Рожищенском и Ковельском районах. С начала года заболело более 2 тыс. жителей области.

"Временное снижение заболеваемости корью летом происходит всегда. Однако корь не отступает, поэтому важно сделать прививку. Особо важно это сделать с началом учебного года, когда формируются новые коллективы, увеличивается продолжительность пребывания в помещениях большого количества людей и повышается риск распространения инфекции", – напоминает Волынский областной лабораторный центр.

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Добавим, что недавно после заболевания корью умер пятилетний мальчик из Закарпатья. Малыш не мог быть вакцинирован из-за противопоказаний. В семье мальчика корью первым заболел его старший брат, который тоже не был вакцинирован, однако никаких противопоказаний к вакцинации не имел. Это уже девятнадцатый летальный случай в текущем году.

Напомним, в Украине с начала 2019 года корью заболели 54 065 человек, из них 28 626 тысяч – дети.

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Напомним, что Украина стала лидером мирового рейтинга стран с самыми высокими показателями заболеваемости корью. Об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения.

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