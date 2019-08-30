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Вспышка кори в Украине: умер пятилетний ребенок

30 августа, 15:19

Умерший пятилетний ребенок не мог быть привит из-за противопоказаний

Фото: amicopediatra.it

Фото: amicopediatra.it

В Украине зафиксирована очередная смерть от осложнений кори: пятилетний мальчик, который не был вакцинирован из-за противопоказаний, не смог побороть болезнь. Об этом сообщает Центр общественного здоровья Украины.

"В семье погибшего сначала заболел его старший брат, который также не был вакцинирован, однако не имел никаких противопоказаний", – говорится в сообщении.

Также в ЦОЗе выразили соболезнования родным и напомнили о критической необходимости формировать коллективный иммунитет на уровне не менее 95%, чтобы защищать тех, кто не может быть привит по медицинским показаниям.

В ведомстве также напомнили о том, что с начала вспышки кори, болезнь забрала жизни 40 людей, всего в Украине этим заболеванием переболело более 115 000 человек.

В МОЗе Украины напомнили также о том, что все регионы обеспечены вакцинами КПК (против кори, паротита и краснухи) производства Бельгии и США. Проверить количество вакцин в каждой области можно в таблице.

"Если в кабинете прививок говорят, что вакцины нет, обратитесь к главному врачу медучреждения для выяснения причины. Если главный врач не может оказать необходимую информацию можно обратится в департамент/управление здравоохранения в вашей области", – уточнили в пресс-службе ведомства.

Напомним, что Украина стала лидером мирового рейтинга стран с самыми высокими показателями заболеваемости корью. Об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения.

В Киеве же за первые шесть месяцев 2019 года корью заболели 5000 человек, из которых почти 3000 – взрослые. Это в три раза больше, чем за аналогичный период 2018 года. Около 50% больных нуждались в госпитализации из-за тяжелого течения болезни. В этом году от кори умерло двое взрослых, которые не были привиты и обратились к врачам слишком поздно.

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корь вспышка Министерство здравоохранения

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