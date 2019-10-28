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На Волыни пограничники задержали малолетнего путешественника-фантазера

28 октября, 15:34

Мальчик выдумал целую историю, чтобы вызвать жалость у стражей границы

11-летний путешественник поведал стражам границы красивую историю об отце из Беларуси

11-летний путешественник поведал стражам границы красивую историю об отце из Беларуси / Фото: ГПСУ

В Волынской области недалеко от границы с Беларусью остановили 11-летнего мальчика, который пытался пробраться в соседнюю страну.

Как сообщили в пресс-центре Госпогранслужбы, пограничникам Луцкого отряда маленький путешественник поведал, что он вместе с отцом-белорусом якобы приехал в Украину за продуктами, а потом отстал от поезда и решил самостоятельно добраться домой.

"Однако в ходе первой же проверки эта жалостная история получила совсем другой поворот. Как было установлено по базам данных, украинско-белорусскую границу такие граждане не пересекали, а еще позже выяснилось, что парень является гражданином Украины, родом из Ровенской области", – заявили в пресс-центре.

Пограничники передали малолетнего путешественника-фантазера в отдел полиции Ровенской области, работники которого вернули ребенка матери, проживающей в селе Смородск.

Напомним, ранее в Киеве пропавшего 15-летнего подростка нашли мертвым. Подросток упал с большой высоты, его тело прохожие обнаружили на Большой Житомирской.

Также мы сообщали, что в Харькове пропавших детей будут искать с помощью SMS. Харьковчане получат сообщения с приметами пропавших детей, если находились поблизости.

Стоит напомнить также о том, как в Ровно начали розыски 12-летней роженицы, которая бросила ребенка. В родильный дом ее доставила скорая прямо с мусорного полигона, где в своем таборе живут ромы. Родные навещали мальчика с мамой и уверяли, что ребенка не бросят. Однако как только 12-летнюю роженицу выписали, она исчезла.

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Источник: Сегодня

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