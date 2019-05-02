На Волыни пытались сжечь дачный домик местной журналистки

Ранее женщина получала анонимные угрозы и обращалась в полицию

Фото: ГСЧС

В ночь на первое мая в полицию Нововолынска поступило сообщение от 59-летней местной жительницы, что неизвестные проникли на территорию дачного участка, где она живет, разбили окно, разлили жидкость с запахом бензина, подожгли и скрылись.

Пожар заявительница ликвидировала самостоятельно. В результате никто не пострадал. На место происшествия выезжала а следственно-оперативная группа. При осмотре полицейские изъяли канистру с остатками вещества зеленого цвета, деревянную палку и пластиковую бутылку с признаками горения.

Как выяснилось, женщина, дом которой пытались поджечь – журналист Наталья Камышникова. Как сообщает radar.in.ua, она в конце января этого года получила от анонима сообщение с угрозами. Женщина обратилась в полицию с заявлением и просила открыть уголовное производство. В ответ получила отписку: оснований нет, угроза виртуальная, установить личность анонима невозможно. Кроме того, женщина написала жалобу в областное управление полиции, на что ей ответили: материалы рассмотрит департамент киберполиции.

Открыто уголовное производство по ч.2 ст.194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога). Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до 10 лет.

Напомним, не так давно в селе Липы Луцкого района горел автомобиль марки Mitsubishi Pajero, который принадлежал 53-летнему депутату сельского совета.

Недавно в Ровно горели два автомобиля. Одна из машин была собственностью известного волонтера и экс-руководителя ровенского "Правого сектора" Романа Коваля.

Ранее мэр города Дубно Ровенской области сообщил в полицию, что неизвестные пытались поджечь его гаражное помещение. В ту же ночь в Ровно подожгли дверь квартиры, где находился депутат облсовета.

Также в Ровно на улице Дубенской горел офисный центр:

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