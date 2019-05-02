В Николаеве в торговом центре вспыхнул пожар: посетителей эвакуировали

Спасатели вывели из здания 50 человек









О пожаре спасателям стало известно сегодня в 09:57. Как выяснилось, пламя вспыхнуло подвальном помещении здания торгового центра на проспекте Мира в Ингульском районе города. Администрация и спасатели оперативно вывели из помещения 50 посетителей. В 10:20 спасателям удалось локализовать пожар, а в 10:40 его ликвидировали на площади 10 "квадратов". В общем, к тушению огня привлекли 5 единиц техники 16 человек личного состава ГСЧС

"Подтвердилось, что в подвальном помещении здания образовалось плотное задымление в результате горения щитовой", – отметили в ГСЧС.

Отметим, что в последнее время количество пожаров существенно увеличивается. Главной причиной пожаров в ГСЧС называют человеческий фактор. В частности, люди отапливают свои дома, часто пренебрегая правилами пожарной безопасности, курят в помещениях и перегружают электросеть, включая обогреватели и неисправные бытовые приборы.

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