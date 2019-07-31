Пограничники сперва стреляли в воздух, а потом и по колесам машин

Стрельба на Закарпатье: в Венгрию не пропустили более сотни ящиков сигарет 2019-07-31T12:29:10+03:00 Запад Пограничники сперва стреляли в воздух, а потом и по колесам машин

В Закарпатской области задержали контрабанду более 50 тысяч пачек сигарет. Вечером 30 июля, во время патрулирования участка "Большая Паладь" пограничники заметили микроавтобус и внедорожник. Оба транспортных средства марки Mitsubishi. Возле автомобилей находилась большое количество пакетов в черном полиэтилене. Об этом сообщают в Госпогранслужбе.

Заметив пограничников, водители пытались скрыться, осуществляя при этом опасные маневры, угрожающие жизни и здоровью военнослужащих. Наряд совершил предупредительные выстрелы вверх, но контрабандисты проигнорировали законные требования пограничников, и они совершили еще несколько выстрелов по колесам автомобилей.

Водитель внедорожника продолжил движение и, несмотря на повреждении колеса, ему удалось убежать. Сейчас правоохранители устанавливают его местонахождение. Другой автомобиль и водителя пограничники задержали. На мужчину составлен протокол об административном правонарушении.

Обнаруженные 104 ящиков табачных изделий, контрабандисты планировали переправить в соседнюю Венгрию, пограничники передали сотрудникам ГФС.

Напомним, недавно в Мукачево Закарпатской области изъяли крупнейшую партию контрабандных сигарет в истории Украины. По предварительным подсчетам, стоимость найденного товара составляет 70 млн грн. Кроме этого, выявлено 13 грузовых автомобилей, которые перемещали подакцизную продукцию.

Также мы сообщали, что работники пограничной службы на пункте пропуска "Порубне" обнаружили в автомобиле крупную партию контрабандного табака.

Напомним, недавно в Волынской области пограничники изъяли контрабандные медикаменты на сумму 250 тысяч гривен. Спрятанный груз медпрепаратов был обнаружен на пункте пропуска "Пища".

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