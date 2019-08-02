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"Сговорились" под выборы: жителям села на Закарпатье выдали 90 чужих бюллетеней

Сегодня, 19:28

Пятерым членам избирательной комиссии уже сообщили о подозрении

/ Фото: AFP

"Сговорились" под выборы: жителям села на Закарпатье выдали 90 чужих бюллетеней https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/1.jpg https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/1.jpg Запад Пятерым членам избирательной комиссии уже сообщили о подозрении

На Закарпатье сообщили  о подозрении пяти членам участковой избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 69 в с. Суха, Иршавского района. Известно, что они, по предварительному сговору между собой, выдали бюллетени  за людей, которые в день проведения внеочередных выборов в Верховную Раду находились за границей. Таким образом было выдано более 90 бюллетеней гражданам, которые не имели на них права. Об этом сообщают в прокуратуре Закарпатской области.

Действия подозреваемых квалифицированы по ч.2 ст.158-1 УК Украины, то есть предоставление избирательных бюллетеней лицам, не имеющим право на их получение, совершенное членом избирательной комиссии, по предварительному сговору группой лиц. Продолжается дальнейшее досудебное расследование

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Ранее сообщалось, что полиция открыла 516 уголовных производств и составила почти 1,5 тыс. админпротоколов по фактам нарушений во время избирательного процесса.

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Напомним, 21 июля в Украине состоялись внеочередные выборынародных депутатов (кроме временно оккупированных территорий Автономной Республики Крым, Севастополя, а также отдельных районов Донецкой и Луганской областей).

Ранее сайт "Сегодня" опубликовал список народных депутатов, прошедших в Верховную Раду Украины по мажоритарным округам.

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выборы Закарпатье прокуратура комиссии

Источник: Сегодня

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