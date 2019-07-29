Фото: СБУ

На Закарпатье чиновник лесхоза получал взятки за сбыт древесины https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%BB%D0%B5%D1%81,%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B5 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%BB%D0%B5%D1%81,%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B5 2019-07-29T09:31:00+03:00 Запад Мужчина продавал лесосырье местным деревообрабатывающим хозяйствам

В Закарпатской области сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили на взятках чиновника одного из государственных лесных хозяйств Закарпатской области. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Как выяснилось, мужчина наладил механизм систематического получения взяток от незаконной реализации лесосырья. В частности, чиновник продавал древесину местным деревообрабатывающим хозяйствам.

Фото: СБУ

Мужчину задержали согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины во время получения 13 тысяч гривен взятки за реализацию дубов.

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"Сейчас решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения. В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные следственные действия для привлечения к ответственности других лиц, причастных к противоправной деятельности", - рассказали в СБУ.

Ранее сообщалось, что на Закарпатье ликвидировали схему хищения леса: убытки достигают почти 400 тысяч гривен.

Также мы писали об ужесточении наказания за контрабанду леса. Верховная Рада одобрила законопроект, авторы которое предполагают, что серьезные тюремные сроки остановят контрабандистов.

​Между тем, по данным Госслужбы статистики, за 10 лет в Украине было вырублено более четырех миллионов гектаров леса. Еще десять лет назад их было на четверть больше.

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