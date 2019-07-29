На Закарпатье чиновник лесхоза получал взятки за сбыт древесины

В Закарпатской области сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили на взятках чиновника одного из государственных лесных хозяйств Закарпатской области. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.
Как выяснилось, мужчина наладил механизм систематического получения взяток от незаконной реализации лесосырья. В частности, чиновник продавал древесину местным деревообрабатывающим хозяйствам.
Мужчину задержали согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины во время получения 13 тысяч гривен взятки за реализацию дубов.
"Сейчас решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения. В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные следственные действия для привлечения к ответственности других лиц, причастных к противоправной деятельности", - рассказали в СБУ.
Ранее сообщалось, что на Закарпатье ликвидировали схему хищения леса: убытки достигают почти 400 тысяч гривен.
Также мы писали об ужесточении наказания за контрабанду леса. Верховная Рада одобрила законопроект, авторы которое предполагают, что серьезные тюремные сроки остановят контрабандистов.
Между тем, по данным Госслужбы статистики, за 10 лет в Украине было вырублено более четырех миллионов гектаров леса. Еще десять лет назад их было на четверть больше.
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